Koop de Audi R8 V10 Spyder van een bekende Nederlandse zanger

Al dekt de term ‘bekende Nederlandse zanger’ de lading niet helemaal. Deze Audi R8 V10 Spyder was van een echte duizend poot…

In 2006 verbaasde het keurige -en soms zelfs een beetje truttige- Audi vriend en vijand door met een volbloed sportwagen op de proppen te komen. De R8, eerst alleen nog leverbaar met vierwielaandrijving en dezelfde V8 als uit de RS4, was een instant succes bij hen die het konden betalen.

En de R8 bleef een succes, zeker toen er ook meerdere modelvarianten uitgebracht werden. Allereerst was daar de versie met de V10 van 5,2 liter groot. Inderdaad, precies even groot als die uit de Lamborghini Gallardo. En hij had wel meer gemeen dan alleen de cilinderinhoud, je kon grofweg van hetzelfde blok spreken. Toen daarna ook nog eens de Spyder uitkwam, was het feest compleet.

Deze R8 Spyder was van.. WHAHAHAAAAAAA

En zo’n Audi R8 V10 Spyder kun jij nu kopen. Een zwarte met een bijzondere geschiedenis. Hij was namelijk van niemand minder dan Gordon Cornelis Heuckeroth, beter bekend onder zijn artiestennaam Gordon. Die reed er omstreeks 2014 zijn kilometers mee, veelal in de PC Hooftstraat of in Blaricum. Wel met een wrapje erop, maar dat is alleen maar goed voor de lak, toch?

En dat deze auto als een juweel klinkt kan ik uit eerste hand bevestigen. Ik woonde namelijk rond die tijd schuin tegenover het liefdesnestje van Gordon in Blaricum.

En elke middag als ik na mijn werk thuiskwam en de hond haar rondje liet lopen, besloot Gordon eens op te staan en ergens naartoe te rijden. Soms was hij dan in een paar minuten weer terug en ging daarna heel snel de muziek in het huis op standje 10 om vervolgens tot 6 uur ’s ochtends aan te blijven en soms was hij langer weg.

Maar elke keer als hij vrijwel stationair met die koude motor langs mij en Truffel reed (ik wilde de naam van mijn hond ook even genoemd hebben, Truffel dus), gingen mijn nekharen overeind staan. Want wat een geluid komt er uit zo’n V10. Niet te geloven, zoveel mooier dan uit de keel van de eigenaar… Ook niet te geloven dat Gordon de R8 daarna inruilde voor een Cadillac Escalade, maar dit terzijde.

Deze Audi kun jij nu kopen, maar wees er snel bij

Deze Audi R8 V10 Spyder kun jij nu kopen, maar je moet er wel snel bij zijn. Hij staat namelijk ter veiling aangeboden op het onvolprezen platform The Collectables. U wellicht inmiddels bekend. Het hoogste bod staat op 30.000 euro en je hebt nog 2 dagen om er iets overheen te gaan.

En als je dan de winnaar van die veiling bent en je rijdt dan in de ouwe Spyder van Gordon, is het misschien ook wel lachen om dan meteen zijn oude appartement in Amsterdam-Noord te kopen. Is ietsje duurder, maar dat maakt de ware fan niet uit, toch?

Dan zet ik de Sonos nog even wat harder.

KON IK NOG MAAR BIJIJIJ JE ZIJIJIJN!!!