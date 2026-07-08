Koop de roze BMW Z3 van een wereldberoemde actrice

En deze actrice is niet alleen wereldberoemd, ze is ook nog eens bloedverziekend knap!

Wat is hij roze hè? Normaal gesproken is dat niet de eerste kleur waar je aan denkt bij een BMW Z3. Maar voor deze ene mag je best een uitzondering maken. Deze felroze Z3 is namelijk de auto waarin actrice Sydney Sweeney reed tijdens de opnames van de film Christy, over de Amerikaanse bokskampioene Christy Martin. En alsof dat nog niet genoeg is, heeft Sweeney haar handtekening ook nog eens op het dashboard gezet. Mocht je niet weten wie zij is, hier een afbeelding. Mocht je dat wel weten, hier een afbeelding.

Maar goed. De auto. Het gaat om een BMW Z3 1.9 Roadster uit 1997 met 65.000 mijl op de teller. De huidige eigenaar won de auto via een bioscoopactie rond de film, reed er één keer mee en kwam toen tot de conclusie dat hij simpelweg niet in de Z3 paste. Letterlijk. Hij was te lang. Dus nu staat de roze BMW alweer te koop.

Voor hem is het jammer, maar voor de liefhebbers van knalroze BMW's is het goed nieuws. Hij wordt geveild en het hoogste bod staat op dit moment op 12.100 dollar.

Da's geen geld voor een auto die misschien nog naar Sidey Sweeney ruikt. Doe maar aan ons geven.