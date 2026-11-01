Dictators opgelet: er staat een Mercedes 600 Pullman op Marktplaats

Mercedes was een populair merk onder dictactors en dan hebben we het niet alleen over de jaren ’30 en 40… Ook de latere Mercedes 600 viel goed in de smaak bij despoten. En zo’n auto staat nu op Marktplaats.

Een interessante vraag is dan ook altijd wie de eerste eigenaar was van een Mercedes 600. Komt deze auto uit Libië? Iran? Joegoslavië misschien? Nee, niks van dat alles. Dit exemplaar is zowaar origineel Nederlands.

6,24 meter

Je telde natuurlijk pas echt mee, met een Mercedes 600 Pullman. Deze was nog eens 70 centimeter langer dan een standaard 600, voor een totale lengte van 6,24 meter. De wielbasis komt uit op een vorstelijke 3,9 meter. Er past dus gewoon een complete eerste generatie A-Klasse tussen de wielen van een Pullman.



















Goed, we kunnen flauw doen over dictators, maar de Mercedes 600 Pullman was destijds das Beste oder Nichts. De ramen, het schuifdak, de verstelling van de stoelen en de achterklep waren allemaal geregeld via een hydraulisch systeem. Tevens was de auto voorzien van instelbare luchtvering voor optimaal comfort. Onder de motorkap lag een machtige 6,3 liter V8, die 250 pk en 500 Nm aan koppel produceert.

Lasurrot

Deze specifieke Pullman is voor de afwisseling niet uitgevoerd in het zwart, maar in donkerrood. Lasurrot, om precies te zijn. Het interieur is klassiek met beige leer en meer hout dan de gemiddelde scheepskajuit. Volgens de advertentie staat er slechts 56.081 kilometer op de teller en dat is als het goed is nog te verifiëren ook.

Een origineel Nederlandse Mercedes 600 Pullman in deze staat is een unicum, dus je mag diep in de buidel tasten. Er wordt op Marktplaats € 179.900 voor deze auto gevraagd. Maar dan heb je wel een absolute bazenauto.

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