Koop de verdwenen Ferrari van de beste basketballer ooit

Als je een Ferrari 550 Maranello koopt, krijg je normaal gesproken gewoon een Italiaanse V12, een handbak en waarschijnlijk een paar vrienden die op je verjaardag vragen of je je niet helemaal scheef betaalt bij de pomp. Koop je dit exemplaar, dan krijg je er ook een stukje basketbalgeschiedenis én een link met een van de beroemdste sneakers ooit bij.

Deze Ferrari inspireerde de Air Jordan XIV

We hebben het hier over chassisnummer 108712, een Ferrari 550 Maranello uit 1997 die destijds in handen kwam van niemand minder dan Jumpman: Michael Jordan. Niet bepaald een onopvallend jaar voor de basketballegende, want in hetzelfde jaar pakte hij met de Chicago Bulls zijn vijfde NBA-titel.

De Ferrari werd een vaste verschijning in het leven van Jordan aan het einde van de jaren negentig. Hij zou onder andere mee naar wedstrijden, trainingen en publieke optredens zijn gereden. Omdat Jordan met zijn 1,98 meter niet bepaald de lengte van een Italiaanse coureur heeft, kreeg de auto natuurlijk een aangepaste bestuurdersstoel met langere rails en wat dunner schuim. Het kenteken is natuurlijk: MJ 5. Subtiliteit niet inbegrepen, maar who cares als je Michael Jordan bent.

De 550 Maranello zou bovendien de inspiratie vormen voor de Air Jordan XIV. Jordan droeg die sneakers tijdens Game 6 van de NBA Finals in 1998, toen hij tegen Utah Jazz de beroemde “Last Shot” maakte en daarmee zijn zesde kampioenschap veiligstelde. Je kunt dus gewoon rustig zeggen dat deze Ferrari een iets betere CV heeft dan de gemiddelde 550.

Onder de lange motorkap ligt uiteraard de atmosferische 5,5-liter V12 met 485 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak met die klassieke gated shifter. Een Ferrari uit een tijd waarin een V12 voorin gewoon nog een heel goed idee was. Tenminste, dat is het nog steeds. Als je een grote portemonnee hebt.













Daarna verdween hij compleet uit beeld

Jordan verkocht de Ferrari in december 2002 via Lake Forest Sportscars in Illinois. Daarna verdween de auto eigenlijk volledig van de radar. Meer dan twintig jaar lang wist het grote publiek niet waar de voormalige Ferrari van His Airness was gebleven.

Dat veranderde pas dit jaar. John Temerian, mede-oprichter van CURATED, was volgens de verhalen al ongeveer tien jaar op zoek naar de auto en schakelde zelfs privédetectives in. Uiteindelijk werd de Ferrari gevonden bij een eigenaar in Californië. Temerian kocht de auto vervolgens zonder hem eerst in het echt te zien en bracht hem terug naar Chicago.

De Ferrari heeft ongeveer 10.300 kilometer gereden en staat nu te koop via veilingplatform JOOPITER. De geschatte opbrengst ligt tussen de omgerekend ongeveer 600.000 en 1,1 miljoen euro. Dat is nogal wat geld voor een Ferrari 550 Maranello, maar ja, deze heeft dan ook een vorige eigenaar die waarschijnlijk meer mensen herkennen dan Enzo Ferrari zelf.











Je koopt eigenlijk een stukje Jordan

De auto is trouwens niet alleen bijzonder vanwege het feit dat Jordan de eigenaar was. Hij was ook te zien in de Netflix-documentaire: The Last Dance, samen met onder meer Jordans Porsche 911 Turbo Cabriolet en Chevrolet Corvette ZR-1.

Bieden kan je doen vanaf 15 september en de nieuwe eigenaar krijgt dus een behoorlijk lekker en uniek pakket. Een handgeschakelde V12-Ferrari, een aangepaste stoel voor een NBA-legende, kenteken MJ 5 en een link met de Air Jordan XIV.

En als die 1,1 miljoen euro net iets boven budget is, kun je natuurlijk altijd gewoon die sneakers kopen. Scheelt ook weer parkeerkosten.

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