Koop deze airco op Marktplaats en krijg een caravan cadeau

Het is meivakantie en iedereen is nu nog even met het vliegtuig weg omdat de meeste tickets aan zijn aangeschaft voor de blokkade van de Straat van Hormuz. Daarnaast hoeven we niet meer ver weg voor warm weer, want klimaatverandering. Allemaal aan de airco en dicht bij huis op vakantie dus! Koop daarom deze airco op Marktplaats en krijg er gratis een caravan bij.

We schotelen jullie graag de mooiste vondsten van Marktplaats voor. Nou denken jullie daarbij misschien niet meteen aan een 31 jaar oude caravan, maar redeneer even met ons mee. Je kunt nu natuurlijk je vakantie boeken naar Bali, maar of er straks nog kerosine is om daar naartoe te vliegen en vooral weer terug te vliegen, is nog maar de vraag. Tijd voor plan B dus.

Probleem is alleen wel de klimaatverandering natuurlijk. Hier in Europa is het in de zomer ook kneiterheet, dus je wil er op je vakantieadres wel koeltjes bijzitten. Nu al bepalen of dat Zuid-Frankrijk, Spanje of Italië wordt is nog even afwachten wat de brandstofprijzen onderweg gaan doen natuurlijk. Vandaar dat ons oog viel op deze betaalbare airco waar je een gratis caravan bij krijgt!

Trouwe sleurhut

Wie doet er nu zo'n slim vakantievehikel weg? Goede vraag die in de advertentie duidelijk wordt beantwoord. De verkoper is namelijk naar Italië verhuisd en de caravan daar op een Italiaans kenteken krijgen is schier onmogelijk. Lang leve de Europese Unie, dan is dat allemaal zo gepiept toch? Nou nee. Waar hebben we dat eerder gelezen?

Een tranentrekkend verhaal, maar feit blijft dat deze 31 jaar jonge Dethleffs New Line 390 N een nieuw baasje zoekt, een Nederlands baasje. Want waar je in Nederland prima met een buitenlands kenteken een aanhanger met een Nederlands kenteken mag trekken, blijkt Nederland ook meteen het enige EU-land te zijn waar dat mag. En als je in Italië woont trekt ieder jaar kramperen op de Veluwe misschien wat minder dan een weekje naar Calabrië, Sicilië of de Aosta vallei.

Airco met extra's

In het oude beestje dus een heuse bankairco. Zo'n airconditioning onder de bank kost nieuw al snel 1.500 euro. Nog even inbouwen en je zit al zo'n beetje op de vraagprijs van 2.500 euro van deze caravan. Dan krijg je er ook nog een voortent, reservewiel, stabilisator koppeling, boiler, kachel en een niet werkende koelkast bij. De Bovagkeuring is nog geldig tot 2027, dus aanhaken en wegrijden maar. Kleine kanttekening, je moet de caravan komen kopen en halen op Hemelvaartsdag 14 mei. Maar dan was je toch al vrij.

Het is overigens een mooi compact sleurhutje, met een maximaal gewicht van 900 kilogram kan de caravan zelfs achter een sjoemelende Fiat Punto Evo diesel zo te zien. Met de vlam in de pijp...

Nieuwsgierig? Bekijk de advertentie zelf. En ja, voor de vaste lezers onder u, dit is schaamteloos pluggen.