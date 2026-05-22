Er klopt iets niet aan deze Audi S8 van Marktplaats

Helaas is de A8 (dus ook de S8) dit jaar uit het Nederlandse Audi gamma verdwenen. Zoals we al eerder schreven komt met deze exit een einde aan Audi’s concurrentie met de S-Klasse. Toch hebben we een occasion op Marktplaats gevonden die elke S-Klasse zoek rijdt.

Wolf in schaapskleren?

Standaard heeft de S8(D5) een vermogen van 571 pk en 800 Nm aan koppel. Dat was de vorige eigenaar van deze Audi S8 bij lange na niet genoeg. Om dit op te schroeven tot de magische grens van 1080 pk, schakelde hij de hulp in van HGP, de Duitse tuner die gespecialiseerd is in alles wat met VAG te maken heeft. Deze hoefde zich niet in te houden bij deze vierwieler.

Even een lijstje van aanpassingen. Wees gewaarschuwd, het wordt een technisch verhaal, dus hou je vast.

Er zijn grotere turbo’s geïnstalleerd

De standaard intercooler is vervangen door een WAGNER intercooler

Een HGP brandstofpomp is gemonteerd

De uitlaat is aangepast met een 80mm downpipe in combinatie met een X-pipe en een 200-cell katalysator wat ervoor zorgt dat er een verlaagde uitlaattegendruk plaatsvindt wat voor een prestatieverbetering zorgt

Door deze aanpassingen heb je in een klap een S8 met stage 3 tuning. Al de genoemde modificaties in combinatie met een ECU-tune, maakt dat de directieauto het tot een welgetelde 1.080 pk en 1250 Nm aan koppel schopt. Ik hoor je denken, leuk die cijfertjes maar hoe hard gaat dat ding dan? Volgens de verkopende partij gaat dit 2.200 kg zware bakbeest in 2,8 seconden naar de 100 km/u, maar komt hij pas echt tot zijn recht in de 100-200 km/u tijd, namelijk 5,2(!) seconden. Ook de top is niet mis, ongeveer 355 km/u aldus de verkoper.









Net ingereden

De auto komt uit 2024 en is een jaar later geïmporteerd uit Duitsland naar ons landje. Sinds zijn geboorte heeft de sedan nog maar 21.649 kilometer gereden. Op zich gedurfd om dan al zulke vergaande aanpassingen te maken aan de auto, maar wij klagen niet. Ook niet door de verdere uitrusting van de wagen, ondanks dat hij er niet super spannend uit ziet.

Wel zijn er mooie sloffen onder gemonteerd, maar liefst 22-inch forged velgen. In combinatie met de satijnmatte zwarte kleur, die behaald wordt door een gekleurde PPF-laag. Dit alles maakt het wel een auto die door niet-autoliefhebbers niet snel opgemerkt zal worden. Totdat je een gas geeft bij het stoplicht, natuurlijk.

Zoals je kan verwachten van een S8, zitten er allerlei opties op die voor het ultieme comfort tijdens het autorijden zorgen. Om een paar dingen te noemen: stoelverwarming met massage en ventilatie, noise-cancelling, vierwielbesturing, Bang & Olufsen advanced audio installatie en predictive air suspension. Gemasseerd worden terwijl je 355 km/u rijdt, ik zou het wel weten.







Wat mag dat geintje kosten?