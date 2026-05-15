Koop deze überzeldzame Maybach Cabrio met V12 op Marktplaats!

De nieuwste Maybach cabrio – de SL 680 – kan ons niet heel erg bekoren. Geen V12, alleen een hoop bling-bling. Op Markplaats hebben we een Maybach Cabrio gevonden die een stuk smaakvoller is. En deze auto heeft wél een V12.

Dat kan maar één auto zijn: de Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet. Of nou, ja de Maybach G65 Landaulet was technisch gezien ook een cabrio met een V12, maar dat is een heel ander type auto. De S 650 is gewoon een klassieke cabrio.

6,0 liter V12

Een S-Klasse Cabrio wordt inmiddels niet meer gebouwd, laat staan eentje met een V12. Deze Maybach heeft nog een 6,0 liter biturbo V12, die goed is voor 630 pk. Daarmee is de auto motorisch identiek aan de S65 Cabrio, die overigens bijna net zo zeldzaam is.

Het verschil met de S65 zit ‘m vooral in de aankleding. Een Maybach wordt al snel fout, maar in dit geval pakt het goed uit. Met de lichtblauwe kleuren steken alle chromen accenten niet te veel af. De putdekselvelgen komen ook mooi uit de verf en de beige kap is de kers op de taart.

Traditioneel interieur

Vanbinnen treffen we een lichtbeige interieur, wat uitstekend past bij het blauwe exterieur. Ook dit ziet er beter uit dan het binnenste van de Maybach SL. Dit is nog een traditioneel Mercedes-interieur, zonder iPads of dashboardschermen.

Deze auto op Marktplaats is een buitenkansje, want van de Maybach S 650 Cabrio zijn er maar 300 gemaakt. En daarvan staan er slechts twee op Nederlands kenteken. Dit exemplaar dateert uit 2018 en heeft 27.197 kilometer op de teller staan.

Een cabrio met een dikke V12 en een fraaie samenstelling, wat wil je nog meer? Er is alleen één nadeel: het prijskaartje. Op Marktplaats wordt er € 274.950 gevraagd voor deze auto.