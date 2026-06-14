Koop deze betaalbare woning met een snoepje van een Ferrari

Lead: We schrijven vaker over huizen met goed gevulde garages die we langs zien komen op de woningmarktplaatsen. Vaak staan er prachtige auto’s in de huizen, zoals een Mitsubishi Lancer Evo VI of een Lamborghini Aventador . Die staan dan logischerwijs in miljoenen villa’s. Nu zijn we een betaalbaar huis tegengekomen met een net zo gave bak in de garage.

Deze doorsnee woning is stiekem het ultieme huis voor de autoliefhebber

Onder de rook van Rotterdam

We reizen af naar Ridderkerk, off all places. Het huis in kwestie heeft 108 vierkante meter aan woonoppervlak. Dat is niet veel in tegenstelling tot de villa’s die we vaker behandelen. We zien dan ook een normaal ogend huis met een garage en juist bij dat laatste valt ons het een en ander op.

Italiaans geweld

Wanneer we de foto’s doorklikken zien we een Ferrari in de garage staan. Niet zomaar een, het blijkt een 360 Spider te zijn. Eentje uit 2001 met een handgeschakelde versnellingsbak. Wanneer je met de kap naar beneden rijdt, hoor je de 3,6-liter V8 achter je brullen. 400 pk op de achterwielen brengt je in 4,5 seconden naar 100 kilometer per uur en hij blijft door accelereren tot 295 kilometer in het uur.





Zoals de foto’s op Funda laten zien is het huis echt bestemd voor de autoliefhebber. Er zijn twee garages waarvan er in een zelfs een 4-tons vierkolomsbrug staat. Ideaal voor als je zelf wat wil sleutelen aan je auto. Zelfs als je in de keuken staat kun je nog je Ferrari bewonderen door de glazen wand die de ruimtes scheidt. Wat wil je nog meer als autoliefhebber?