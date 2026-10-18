Koop deze bizar uitgevoerde Ferrari op Marktplaats

Een volstrekt uniek uitgevoerde Ferrari met weinig kilometers, dat is normaalgesproken iets waar verzamelaars helemaal gek van worden. We hebben nu zo’n auto gevonden en die staat niet bij een prestigieus veilinghuis, maar gewoon op Marktplaats. Een buitenkansje! Of misschien toch niet?

Op Marktplaats werd ons oog getrokken door een two-tone Ferrari 612 Scaglietti. Dat is al bijzonder, maar we hebben vaker two-tone kleurstellingen op een 612 Scaglietti gezien. Wat we nog niet eerder hebben gezien is het interieur…

Bizar interieur















Vanbinnen zien we namelijk een bizarre combinatie van smurfblauw met wit leer, dat totaal niet matcht met het gebroken wit en donkerblauw van het exterieur. Je vraagt je af wie dat ooit heeft goedgekeurd in Maranello.

Het antwoord is waarschijnlijk: niemand. We hebben een sterk vermoeden dat dit interieur niet origineel is. De stiksels zien er niet uit zoals we van Ferrari gewend zijn. Idiote kleurstellingen doet Ferrari tegenwoordig misschien, maar destijds zeker niet. Hoogstwaarschijnlijk is deze auto dus een keer opnieuw bekleed. Dat is wel grondig gebeurd, want we zien zelfs two-tone leer en diamond stichting op de hemelbekleding.

Fabrieksnieuw

Volgens de advertentie heeft deze Ferrari nog maar 20.189 kilometer gelopen en is de auto fabrieksnieuw. En nee, de verkoper heet geen Rick. Het interieur oogt inderdaad nieuw, we hebben alleen wat moeite met het gedeelte ‘fabrieks’. Het multimediascherm is overigens ook aftermarket, evenals de Novitec-uitlaat. Dus origineel is deze Ferrari zeker niet. Over de kilometerstand doen we geen uitspraken, maar een licht sceptische houding zou wel op zijn plaats zijn als je deze auto overweegt te kopen.

Overigens heeft de verkoper doodleuk AI gebruikt voor de foto’s bij de advertentie. De plaatjes waarop de auto in een glimmende studio is te zien, zijn duidelijk met behulp van AI gemaakt. Daardoor komen de kleuren van het interieur niet altijd overeen met de daadwerkelijke interieurfoto’s. Ook zit het stuur opeens rechts op een van de foto's. Dat helpt niet echt als je een betrouwbare indruk wil maken als autobedrijf…

Hoofdprijs

Uiteraard wordt er wel de hoofdprijs gevraagd voor deze auto. De verkoper op Marktplaats wil er €139.950 voor hebben. Als het daadwerkelijk een volledig originele 612 Scaglietti is met maar 20.189 kilometer op de klok, zou deze prijs te rechtvaardigen zijn. Maar daar hebben we zo onze twijfels bij.

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