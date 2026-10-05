Koop deze Jag van een beroemde autojournalist met een boerderij

Hij is voormalig autojournalist en heeft een boerderij in Oxfordshire. Rara, wie is het? Fout, het is Harry Metcalfe. Op dezelfde veiling waar Jeremy Clarkson drie Grand Tour-auto’s van de hand doet, heeft ook Harry Metcalfe iets leuks in de aanbieding.

Harry Metcalfe was al bezig om de bezem te halen door zijn verzameling, want eind vorig jaar verkocht hij zijn Lamborghini Espada, Jaguar XJC restomod en Land Rover Series I. Nu gaat ook zijn Jaguar XE SV Project 8 de garage verlaten.

De Project 8 is niet zomaar een auto voor Harry Metcalfe. Hij was namelijk persoonlijk betrokken bij de ontwikkeling van deze beestachtige sportsedan, als extern adviseur. Het is dus niet meer dan logisch dat Harry vervolgens zelf ook een exemplaar aan zijn collectie toevoegde.

Supercharged V8

Gek genoeg is er nooit een directe M3-concurrent op basis van de Jaguar XE geweest, ze maakten van de huis-tuin-en-keuken-XE meteen de sprong naar dit extreme apparaat. Onder de motorkap ligt de 5,0 liter supercharged V8, die 600 pk levert. Van de carrosseriedelen komen alleen het dak en de voorste deuren overeen met een normale XE: de andere onderdelen zijn allemaal specifiek voor de Project 8 en vervaardigd uit carbon.



















Wat verder opvalt aan deze auto is natuurlijk de grote taartschep achterop, die overigens optioneel was. Verder kon je ook nog kiezen of je wel of geen achterbank wilde. Als je voor het Track Package opteerde, kreeg je carbon kuipstoelen en werd de achterbank achterwege gelaten.

Harry Metcalfe heeft toch gekozen voor een exemplaar dat wél een achterbank heeft. Want laten we eerlijk zijn: een vierdeurs sedan met maar twee stoelen slaat nergens op. Harry koos verder voor een unieke kleurstelling: Merlin Purple met goudkleurige velgen.

Waarom gaat ‘ie weg?

Harry heeft tot op heden 19.904 miles, omgerekend 32.032 kilometer, met deze Jaguar gereden. Je zou denken: hij is persoonlijk betrokken geweest bij de ontwikkeling, hij doet deze auto nooit meer weg. Dat is een beetje alsof je je eigen kind verkoopt. Toch gaat de Project 8 nu de deur uit. De reden is simpel: Harry Metcalfe heeft geld nodig omdat hij een nieuwe auto heeft besteld die tonnen kost. Welke auto dat is, verklapt hij als de Project 8 voor een mooi bedrag weggaat. Als dat niet het geval is, zal Harry zijn bestelling waarschijnlijk moeten annuleren…

Hoeveel moet deze Jag dan opbrengen? Volgens de schatting van Iconic Auctioneers is deze Project 8 (waar er maar 300 van gebouwd zijn), goed voor zo’n € 165.000 tot € 190.000. We zijn heel benieuwd welke nieuwe auto Harry Metcalfe zó graag wil hebben dat hij deze auto weg doet.

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