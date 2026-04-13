Koop deze exclusieve Lambo om hem vervolgens niet mee te nemen

Soms komt er een auto voorbij die zo extreem is dat zelfs Lamborghini even moest gaan zitten. En ja, dat zegt wat. Deze Essenza SCV12 uit 2022 is precies zo’n machine. Een auto die je niet op kenteken krijgt, niet op de openbare weg mag gebruiken en, hou je vast, niet eens zelf mag stallen. En toch wil je hem. Goed nieuws: er staat er nu eentje te koop. Slecht nieuws: je bankrekening gaat nog steeds huilen. Je moet er wel wat voor over hebben.

V12 zonder schaamte

Lamborghini heeft hier duidelijk niet moeilijk gedaan: gewoon een dikke atmosferische V12 erin, goed voor 819 pk. Geen turbo’s, geen hybride gedoe, alleen puur geweld. En dan nog een typisch Lamborghini-detail: de ophanging zit vast aan de versnellingsbak. Omdat het kan. Punt.

Zeer beperkte oplage

Er zijn er maar 40 gebouwd. Dat is minder dan het aantal mensen dat daadwerkelijk begrijpt hoe belasting op auto’s werkt. En nu staat er dus eentje te koop via RM Sotheby's. Deze specifieke Essenza heeft amper 500 kilometer gereden, wat eigenlijk neerkomt op: hij heeft net een beetje mogen spelen.

Je krijgt er ook meteen een hele set speelgoed bij: flight cases, reserveonderdelen, extra wielen, bandenwarmers… basically alles eigenlijk.













Jij koopt hem, Lamborghini houdt hem

Hier komt het beste deel. Of het vreemdste. Als je deze Lambo koopt, wordt hij netjes voor je opgeslagen in Italië. Door Lamborghini zelf. In een speciale hangar. Met camera’s. Zodat jij via een app naar je eigen auto kunt kijken alsof het een dure livestream is.

Wil je rijden? Dan moet je wachten tot Lamborghini een trackday organiseert. Zij regelen alles, jij komt opdagen en doet alsof je een fabriekscoureur bent. Het is eigenlijk een soort all-inclusive vakantie, maar dan met 819 pk.

Koopje (relatief, rustig maar)

Nieuw kostte dit geintje zo’n 2,5 miljoen dollar. Nu wordt verwacht dat hij tussen de 1,4 en 2 miljoen oplevert, in euro's rond de 1,3 en 1,8 miljoen. Dat is in normale mensenwereld nog steeds absurd, maar in Lamborghini-termen eigenlijk vrij normaal.

Zoals blijkt uit de listing en berichtgeving van RM Sotheby's, is dit dus je kans om een van de meest extreme V12-machines ooit te scoren, met korting. En zonder dat je je zorgen hoeft te maken over parkeerschade, want hij staat toch niet bij je huis.