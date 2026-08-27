Deze V8-limousine op Marktplaats zit bomvol luxe en kost bijna niks

Soms is Marktplaats een gevaarlijke plek. Je begint met zoeken naar een degelijke occasion en voor je het weet zit je naar een luxe BMW 7 Serie met een V8, elektrische achterstoelen en een ingebouwde koelbox te kijken. Deze 745Li uit 2004 heeft inmiddels pas 240.000 kilometer achter de rug, maar kost nog geen 4.500 euro. Dat is ongeveer de prijs van een fatsoenlijke vakantie, alleen krijg je hier 333 pk en een hoop Duitse degelijkheid voor terug. Had ik al gezegd dat die heel luxe is?

Alsof je voorin een hotel zit

Deze E66 is natuurlijk niet zomaar een 745i, maar een heuse 745Li, wat betekent dat die 14 centimeter langer is en dat vooral de mensen op de achterbank het uitstekend voor elkaar hebben. Daar vinden we heerlijke goodies als elektrisch verstelbare comfortstoelen, stoelverwarming, elektrische zonneschermen en zelfs een eigen klimaatregeling. En toen vond BMW blijkbaar dat er nog wel een koelkastje bij kon. Jazeker, deze 7 Serie heeft achterin een koelbox. Want als je onderweg geen gekoelde champi kunt poppen, waarom zou je dan überhaupt een 7 Serie rijden?

Voorin is het trouwens ook geen ellende hoor. Comfortstoelen met geheugen, een elektrisch verstelbare stuurkolom, een glazen schuifdak en Soft-Close deuren. Die laatste zijn vooral handig om iedereen eraan te herinneren dat je niet in een goedkope leasebak rijdt.

Ook qua entertainment is BMW niet zuinig geweest. Navigatie Professional, een tv-functie, DVD-wisselaar, zespersoons CD-wisselaar, een achterdisplay, HiFi Professional DSP en zelfs een autotelefoon met spraakbediening zitten allemaal op deze auto. Je zou bijna zeggen dat BMW in 2004 dacht dat de toekomst niet elektrisch zou worden, maar dat iedereen gewoon een chauffeur zou hebben.











En dan ligt er ook nog een V8 in

Onder de motorkap ligt een dikke 4,4-liter V8 met 333 pk en 450 Nm koppel, gekoppeld aan een Steptronic-automaat. Daarmee doe je 0 naar 100 in 6,3 seconden en heb je een topsnelheid van 250 km/u. Met al dat vermogen heb je dus een behoorlijk luxe limousine die ook nog eens meer dan prima mee komt in het verkeer. De 745Li is daarnaast ook nog eens uitgerust met Dynamic Drive, een adaptief onderstel en Servotronic. Verder zijn er xenonlampen met adaptieve bochtverlichting, standkachel en PDC.

Kortom: je krijgt een hoop. En dat kan bij een auto van deze leeftijd natuurlijk zowel een voordeel als een waarschuwing zijn.

Deze sloep heeft inmiddels 240.803 kilometer gereden. Volgens de advertentie rijdt en schakelt hij gewoon goed en werken de aanwezige functies naar behoren. Er zijn wel een paar aandachtspunten. De accu is aan vervanging toe en de hemelbekleding zou wel even opnieuw kunnen worden gedaan. Maar die punten zijn meegenomen in de prijs.

















€4.495 voor een voormalige topklasser

En daar wordt het interessant. Voor 4.495 euro koop je geen simpele oude afgeragde BMW, maar een voormalige topklasse-limousine met een V8, lange wielbasis en een optielijst waar je tegenwoordig een aparte brochure voor zou kunnen printen.

Natuurlijk moet je niet zo naïef zijn om te denken dat 4.495 euro het volledige kostenplaatje voor de komende jaren is. Een oude 7 Serie met zoveel techniek kan altijd voor een rekening zorgen waar je niet vrolijk van wordt. Maar als je bereid bent dat risico te accepteren, is dit wel een heel verleidelijk pakket.

333 pk, acht cilinders, een koelbox, elektrische achterstoelen, Soft-Close deuren en meer luxe dan strikt noodzakelijk is.

Marktplaats blijft toch wel een prachtige plek.

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