Voel je voor een habbekrats iedere dag de paus met deze Marktplaats occasion

Er is er maar eentje in ons land en die staat nu op Marktplaats! Een origineel Nederlandse auto en voor een koopje kun je jezelf iedere dag de Paus voelen!

De auto is wel 32 jaar oud en het is misschien niet moeders mooiste. Maar je hebt wel iets unieks, want er staat er nog maar eentje op Nederlands kenteken momenteel. Unieker wordt het niet. Het is een origineel Nederlandse auto en in 32 jaar zijn er slechts 46.640 kilometers mee gereden. Dat is nog geen 1.500 kilometer per jaar. Dat is bijna niks.

Skoda Hivo

We hebben het hier over een Skoda Hivo. Een auto die als basis de Skoda Favorit Pick-up heeft. Onder de motorkap een 1.3 viercilinder benzinemotor met emissieklasse Euro 1. Achterop een gesloten opbouw waar je met je rolstoel in kunt, of als Paus naar de mensen langs de weg kunt zwaaien. De bijnaam van de Skoda Hivo is niet voor niets "De Pausmobiel".

Nou zijn dit soort auto's er natuurlijk sowieso niet in grote getale, maar deze is wel echt uniek. Origineel in Nederland geleverd én de laatste op Nederlands kenteken. De kilometerstand wordt door de RDW als logisch omschreven, maar als we zo eens kijken naar het blokje en de kilometerstand is een grote beurt misschien wel lekker. Kun je daarna nog jaren vooruit.

De verkoper geeft aan er niet persé vanaf te hoeven, maar het mag wel. Laten we eerlijk zijn, voor 2.999 euro rij je wel in iets unieks. Van een oud vrouwtje geweest?

Met dank aan Koen voor de tip!