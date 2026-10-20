Deze F1-auto’s van Senna en Norris kun je nu gewoon kopen

Autoliefhebbers komen in alle soorten en maten. De één is veel te fanatiek met zijn Nissan Skyline, de ander koopt een Ferrari of Porsche. Maar wat nou als je gewoon een echte Formule-1 auto kan bezitten? McLaren maakt dat namelijk gewoon mogelijk. Oh, en het zijn ook echt niet de minste.

Vijf bijzondere McLarens

McLaren Racing heeft Tom Hartley Jnr de opdracht gegeven om wat auto's uit de eigen Heritage Collectie te gaan verkopen. En nee, het gaat hier niet om een paar showroom modellen. Het gaat om echte racewagens die van McLaren komen en ook altijd bij McLaren zijn geweest. Prijzen zijn niet bekendgemaakt maar ze worden voor de verkoop wel nog even voorbereid. Kan je meteen een sessie vrij rijden op Zandvoort doen.







Het gaat hier om een aantal zeer toffe exemplaren waaronder twee McLaren MP4/6A's uit het mooiste jaar ooit: 1991. Deze twee auto's hebben een nogal bijzonder verhaal en dat komt omdat ze zijn bestuurd door Ayrton Senna en Gerhard Berger. Onder de kap ligt de atmosferische Honda RA121E-V12, die McLaren hielp aan zijn vierde constructeurstitel op rij. Chassis #04 werd tweede tijdens de Grand Prix van San Marino, terwijl #07 als tweede finishte op Silverstone. Die laatste heeft trouwens nog nooit een crash meegemaakt. Een netter exemplaar ga je waarschijnlijk niet snel tegenkomen.

Ook de MP4/27A uit 2012 maakt deel uit van de verkoop. Jenson Button reed met deze auto tijdens het einde van dat seizoen en Lewis Hamilton testte hem ook. Daarna volgen twee auto's uit het tijdperk van Lando Norris: de MCL35M uit 2021 en de MCL37A uit 2023.

Gereden door Brad Pitt

Vooral die laatste is echt bijzonder. Tuurlijk zijn ze allemaal bijzonder, maar deze auto heeft tweede plaatsen gezien, is gebruikt voor testen en ook zat Oscar Piastri achter het stuur. Maar al deze dingen vallen compleet in het niet door het sappige feit dat Brad Pitt ermee heeft gereden op Circuit of the Americas, ter voorbereiding op de film F1 The Movie. Als dat niet speciaal is...

Het Britse merk laat weten dat het de modernste ingezette F1-auto is die ooit aan de particulier wordt aangeboden.

Volgens eindbaas Zak Brown zijn de auto's te bijzonder om alleen maar in een opslag onder 10 centimeter stof te staan. Hij laat duidelijk weten dat de auto's gebruikt moeten worden en bovenal: gewaardeerd. Dat klinkt geweldig, maar we weten natuurlijk allemaal dat deze auto's gewoon in een klimaatgeregelde garage gaan staan.

Hartley Jnr verkoopt de auto's afzonderlijk, maar sluit niet uit dat één verzamelaar uiteindelijk met alle vijf naar huis kan gaan. Hartley's bedrijf verkocht in 2025 voor zo'n 770 miljoen euro aan verzamelauto's en hij verkocht eerder de GP-collectie van Bernie Eclestone voor zo'n 575 miljoen. Ja zou dus wel kunnen zeggen dat die ervaring heeft met exclusieve voertuigen.

Nogmaals, we hebben geen idee wat het allemaal moet kosten. Maar als je interesse hebt, kan je je melden.

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