De fameuze Louwman-collectie bevat vooral stokoude auto’s, maar er zit ook een auto tussen met 2026 als bouwjaar. Deze nieuwkomer blijft niet lang in de collectie, want de auto wordt nu alweer geveild via RM Sotheby’s.

De auto is weliswaar gloednieuw, maar hij valt zeker niet uit de toon tussen de klassiekers. Het betreft namelijk een Morgan. En niet zomaar eentje: het gaat om een Morgan Midsummer Coupé. Daar worden er maar tien van gemaakt, inclusief het prototype. En dat is deze.

De Morgan Midsummer werd in eerste instantie gepresenteerd als een cabrio, zonder dak én zonder voorruit. Dat verklaart ook meteen de naam. De Midsummer is een Britse auto met een Italiaans sausje, want Pininfarina was verantwoordelijk voor het design.

Midsummer met dak

Één klant vond de Midsummer heel gaaf, maar wilde toch graag een dak boven zijn hoofd. Deze auto hadden ze eigenlijk Midwinter moeten noemen, maar het werd de Midsummer Coupé. Eerlijk is eerlijk: de roadster is fraaier, maar de coupé is wel een stuk praktischer. En je hebt toch nog een beetje een open gevoel, want het dak bestaat grotendeels uit glas.



















Motorisch is de Midsummer identiek aan de Supersport 400, de krachtigste Morgan ooit. Dat is te danken aan de welbekende B58 zes-in-lijn van BMW, die in deze auto 402 pk en 500 Nm aan koppel levert. Je hebt dus (semi)klassieke looks, gecombineerd met moderne prestaties. Er zit ook geen handbak in, maar gewoon de achttraps automaat van ZF die gewoonlijk aan de B58 is gekoppeld. Je kunt het slechter treffen.

Veiling

Enfin, deze auto was dus in de Louwman-collectie terechtgekomen, zoals we bij de introductie in juni al konden melden. Evert Louwman lijkt echter al snel op de Morgan uitgekeken, want de auto wordt nu aangeboden door RM Sotheby’s. Er staat 1.254 kilometer op de teller. Deze kilometers zullen vooral gemaakt zijn tijdens de persactiviteiten, want de auto heeft verder niet op kenteken gestaan.

Wat ben je kwijt voor deze überzeldzame Morgan? RM Sotheby’s rekent op een bedrag van zeven à acht ton. Wat de auto daadwerkelijk opbrengt zullen we nooit weten, want het gaat om een gesloten veiling.