Belgische overheid veilt weer een partij dikke bakken

Domeinen heeft momenteel een AMG GT Roadster in de aanbieding, maar voor de echt dikke bakken moet je op dit moment bij de Belgische collega’s zijn. Zij hebben weer een flinke slag geslagen.

De Belgen hebben weer een partijtje auto’s online gezet, en daar zitten een paar serieus dikke bakken tussen. Inclusief een heuse Ferrari. Deze auto’s zijn allemaal bedekt met de kenmerkende laag stof die we altijd zien bij de Finshop, want ze hebben nog steeds geen poetser in dienst genomen.

Ferrari F8 Tributo













De ster van de show is deze Ferrari F8 Tributo. De F8 zijn we al weer bijna vergeten omdat deze auto relatief kort is geleverd en er geen hardcore versie is geweest. Maar dit is wel de laatste V8 middenmotor Ferrari die niet geëlektrificeerd is. Dat is ook wat waard. Als je heel goed door het stof heen kijkt zie je dat dit exemplaar is uitgevoerd in Rosso Corsa, met een tan interieur. De klassieke Ferrari-spec dus. De auto dateert uit 2020 en heeft volgens de tellerstand nog maar 11.902 kilometer gelopen. Met een beetje geluk heb je na een wasbeurtje gewoon een zo goed als nieuwe Ferrari. Of niet. Je weet het nooit met dit soort in beslag genomen auto’s.

Alpine A110 S













Door de grote taartschep achterop zou je misschien kunnen denken dat dit een Alpine A110 R is, maar het is gewoon een A110 S. Of nou ja, gewoon… deze auto is flink onder handen genomen. Naast een grote spoiler zien we ook GT3 RS-achtige louvres in de voorschermen, een grote splitter aan de voorkant, een dicht paneel in plaats van de achterruit en aftermarket velgen. Wat verder opvalt: links zitten er Pirelli’s onder en rechts Michelins. Als je een originele A110 zoekt, kun je deze maar beter even overslaan. Overigens staat er slechts 5.743 kilometer op de teller, maar dat zegt niet zoveel als de auto op het circuit is gebruikt. En daar lijkt het wel op.

Mercedes-AMG G63 Brabus



















Een foute G63 AMG die in beslag genomen is, wie had dat verwacht? Deze maffiabak is volledig onder handen genomen door Brabus, met een widebodykit, een Brabus interieur en een krachtkuur. Daardoor heeft deze auto 700 pk in plaats van de standaard 585 pk. Deze auto is helemaal klaar voor de volgende boef.

BMW XM













Deze BMW XM heeft misschien geen 700 pk, maar met 653 pk kom je ook weinig te kort. Het was alleen niet genoeg om uit handen van de autoriteiten te blijven, want ook deze auto is in beslag genomen. Verder valt er niet zoveel spannends over deze auto te vertellen: het is een zwarte BMW XM uit 2023 met 84.772 kilometer op de teller.

Audi RS Q8















De keuze qua maffiabakken is reuze, want de Finshop heeft ook nog een Audi RS Q8 in de aanbieding. Ook deze auto is uitgevoerd in (mat)zwart, voor de afwisseling wel gecombineerd met fraaie bruine bekleding. Verder is deze 600 pk sterke Audi uitgerust met een trekhaak, reuze handig.

Mercedes C63 AMG Coupé











Last but not least: een C63 AMG Coupé van de W204-generatie. Niet de duurste auto van het stel, maar zeker niet te versmaden met zijn 6,2 liter V8. Deze auto dateert uit de tijd dat AMG nog echt AMG was. Het design droogt ook aardig goed op. Kortom: een hele dikke bak.

Wil je een bod uitbrengen op één van deze auto’s, dan kan dat. Bij sommige veilingen van de Finshop zijn particulieren uitgesloten, maar in dit geval mag iedereen meebieden. We zouden zeggen: doe er je voordeel mee!

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