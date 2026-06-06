Koop deze knotsgekke BMW E36 op Marktplaats!

De 3 Serie Compact is van zichzelf al een controversiële auto. Het was altijd het lelijke eendje van het BMW-gamma. In vergelijking met de moderne BMW's valt het reuze mee, maar het is nog altijd geen schoonheid. De eerste eigenaar van dit exemplaar op Marktplaats vond het model nog niet controversieel genoeg en koos voor een zeer gewaagde kleurstelling.

Deze auto is uitgevoerd in de Individual-kleur Fidschigrün, met een two-tone interieur in groen en geel. Het meest bizarre is nog dat deze auto niet uniek is. Er is naar verluidt nóg iemand geweest die een E36 3 Serie Compact in deze kleuren heeft besteld.











Een Compact kan ook een leuk scheurijzer zijn. Het is ten slotte een lichtere versie van de E36. Dit is alleen de instapper met 102 pk en het is een automaat. Het rijden met deze auto is dus lang niet zo spannend als de kleurstelling. Wel bijzonder dat de eigenaar destijds de allergoedkoopste BMW heeft gekozen (op de handgeschakelde versie na) en toch geld over had voor een Individual-uitvoering.

Er is dus een hoop af te dingen op deze auto, maar toch is ‘ie heel erg cool. De kleurstelling staat eigenlijk verrassend goed, je hebt écht iets bijzonders en het is een sympathieke auto. Deze BMW gaat je gegarandeerd veel complimenten en leuke gesprekken bezorgen.









Er staan ook nog maar weinig kilometers op de teller (99.942 km) en de auto ziet eruit om door een ringetje te halen. We zouden bijna zeggen: fabrieksnieuw. De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor € 14.999. Dat is aanzienlijk duurder dan de gemiddelde 3 Serie Compact. Maar ja, dit is dan ook geen gemiddelde 3 Serie Compact.

Met dank aan Rachid voor de tip!