Koop deze peperdure Lambo op Marktplaats, voordat Batman het doet

In de inmiddels lange carrière van Batman zijn al vele bijzondere auto's de revue gepasseerd. Wat te denken van die uit de jaren '90 met die lange spitse neus, of de iets modernere 'Tumbler'? Een paar dingen hebben vrijwel alle Batmobiles gemeen: ze zijn allemaal zwart en lekker duister, net als het pak van Batman, en ook allemaal lekker snel om zo snel mogelijk het kwaad te kunnen voorkomen. Dat zijn redenen waarom deze Lamborghini op Marktplaats de ideale Batmobile kan zijn, maar jij kan de superheld voor zijn.

Met dat zwarte zit het wel snor. De Lamborghini in kwestie is uitgevoerd in matzwart. Sinister, zouden we dan zeggen. Een kleine stijlbreuk voor een Batmobile zijn de velgen, die zijn een soort pastelgeel, misschien goud. Met gele remklauwen: het wordt er bijna kleurrijk van. Ach, schaar het onder 'het klassieke Batman-logo is zwart met geel' en je hebt weer een perfect plaatje.

Novitec Lamborghini Aventador SVJ

Met die snelheid zit het trouwens ook wel snor. De Lamborghini van en/of voor Batman op Marktplaats is namelijk een Aventador SVJ Roadster. De 'Jota'-versie van de Aventador SuperVeloce, die het allemaal nog ietsje extremer maakte. De welbekende 6.5 liter V12 werd, nog steeds zonder turbo's of hybridesystemen, voorzien van 770 pk. Daarmee kwam je op 100 km/u in 2,8 seconden en lag de top op 350 km/u, maar vooral in de bochten merkte je de SVJ-voordelen. Mede dankzij Aerodinamica Lamborghini Attiva: de actieve aerodynamica. Lamborghini bouwde 900 coupés en 800 Roadsters, waarvan die laatste natuurlijk de versie is met een uitneembaar dak.

Die velgen hebben overigens een reden: deze Lamborghini Aventador SVJ is niet helemaal standaard meer. Meerdere modificaties zijn uitgevoerd met onderdelen van de welbekende Novitec Torado-lijn. Je oren merken het vooral: de al lekker brullende V12 schreeuwt het uit met de Novitec-uitlaat. We wilden als voorbeeld even een filmpje ervan vinden, maar wat blijkt: een filmpje van deze exacte auto is de eerste hit. Het is een graag geziene gast in Nederland.

De Novitec-spullen voor deze Lamborghini Aventador SVJ Roadster zijn verder allerlei kleine upgrades voor de carbon onderdelen, maar die vallen een beetje weg in het zwarte geheel. Binnenin ook veel zwart, maar wel met gele contrasten in de stoelen en stiksels. Verder krijg je hier de gebruikelijke Aventador-cabine, die toch wel op leeftijd begint te raken. Je hoopt dat het niet uitmaakt, maar goed, je mag wat te wensen hebben als je diepe zakken hebt.

Kopen

Een Aventador SVJ was al geen goedkope auto toen 'ie nieuw was en dan is de Roadster ook nog iets zeldzamer, wat wel uitmaakt bij dit soort auto's. De prijzen schieten dus al aardig omhoog, al lijkt het wel alsof dit exemplaar een beetje boven het gemiddelde zit. De auto uit 2021 heeft nog maar 7.769 kilometer gereden, wat ook bijdraagt aan een hoger bedrag. Of het bedrijf hoopt echt dat Batman hapt omdat je toch best wel een carrière als superheld opgebouwd moet hebben om dit te kunnen betalen.

Er staat namelijk 929.740 euro op de prijskaart van de Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Ja, bijna een miljoen euro. De normale clichés gaan op zoals 'dan had een kleurtje ook wel gemogen' of 'voor dat geld liever een [insert klassieker naar keuze hier]'. Als je Batman bent en dit precies de juiste kleurstelling is, kan je direct terecht op Marktplaats.