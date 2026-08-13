Koop deze legale (?) neppolitieauto op Marktplaats

Je kunt nu real life Need for Speed gaan spelen, want er staat een dikke Ford Mustang op Marktplaats in Police-uitdossing. Met zwaailichten en al. En het is nog legaal ook. Althans, dat beweert de advertentie.

Deze auto heeft geen leven als politieauto achter de rug, maar waarschijnlijk is er ongeveer net zo (on)voorzichtig mee omgesprongen. Het was namelijk een huurauto. De kentekenplaat met ‘Te huur’ zit er nog op. Overigens spoort de verkoper de volgende eigenaar aan om de auto ook te verhuren: “Deze unieke mustang is ook geschikt om bruiloften en gala,s mee te rijden mocht je dat leuk vinden kun je er ook een leuke cent mee verdienen en veel kids de dag van hun leven mee bezorgen!!” Dus doe er je voordeel mee!

Dikke EcoBoost

De LAPD-livery en de zwaailichten zijn natuurlijk de grootste attractie, maar het uiterlijk is nog verder aangedikt met een Cervini-motorkap, een spoiler, louvres op de achterste zijruiten en Shelby-velgen. Aan uiterlijk vertoon geen gebrek dus.

Helaas ontbreekt het wel aan bijpassend motorgeweld. Het is namelijk een 2.3 EcoBoost. Je zou zeggen: als je voor één dag zo’n auto huurt neem je gewoon een dikke V8, want het verbruik maakt dan toch niet uit. Er hangt overigens wel een aftermarket uitlaat onder, zodat je toch nog een béétje indruk maakt tijdens het revven.













Mag dit?

Om eventuele vragen voor te zijn staat er in de advertentie: “Mag dit ??? Ja dit mag eerst navraag gedaan bij de verkeerspolitie.” We weten echter vrij zeker dat functionerende blauwe zwaailichten illegaal zijn in Nederland. De LAPD-livery mag dan weer wel, want die zul je niet snel verwarren met de livery van de Nederlandse politie.

Deze auto heeft volgens de Marktplaats-advertentie “64.000 echte km.s n.a.p”, maar het betreft een importauto, dus van het NAP-oordeel ga je niet wijzer worden. We moeten de verkoper maar even op zijn blauwe ogen geloven. Dan rest ons nog om het prijskaartje te vermelden. Voor € 29.500 kan deze unieke ‘Stang van jou zijn.

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