Koop een Golf 1 die letterlijk fabrieksnieuw is!

Kennen we de Brussel-collectie nog? In juli vorig jaar mochten we met The Collectables mee naar Brussel omdat ze de unieke collectie van de Audi-fabriek op de kop hadden getikt. We zoomen vandaag in op één van de auto’s uit Brussel, want die wordt momenteel geveild.

Fabrieksnieuw

Het betreft een Golf 1. Dat is een auto die in groten getale gebouwd is, maar – zoals de meeste auto’s uit de collectie – is dit een exemplaar met een bijzonder verhaal. Deze Golf uit 1983 is letterlijk fabrieksnieuw. Er staat welgeteld 36 kilometer op de teller. Zo’n Golf ga je nergens anders vinden.

Waarschijnlijk is dit ook de laatste Golf 1 die in Brussel van de band is gerold, en is de auto om die reden bewaard door de fabriek. En het mooie is: deze auto heeft gewoon een kentekenbewijs, waar veel andere auto’s uit de collectie nooit geregistreerd zijn. Dat is voor de administratie toch een stukje handiger.

1,5 liter

Onder de motorkap ligt het 1,5 liter blok, dat goed is voor 70 pk. Dat was destijds de 'dikke' versie, want het begon bij 50 pk. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde vierbak. De auto is verder vrij basic uitgevoerd, zonder radio en zelfs zonder hoofdsteunen. Maar ja, in vergelijking met een moderne auto is een Golf 1 natuurlijk altijd basic. Dat is ook de charme.

Het moge duidelijk zijn dat dit een auto is voor de verzamelaars. Bieden op deze auto kan vanaf €25.500. Je hebt nog tot morgenavond 20.00 de tijd om een bod uit te brengen via de site van The Collectables. We zouden zeggen: sla je slag, want je zult niet snel een tweede kans krijgen om een fabrieksnieuwe Golf 1 te kopen.