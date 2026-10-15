Koop deze veel te dikke AMG van een F1-kampioen

Een Mercedes CLK uit 2004 is een hartstikke leuke occasion voor iemand die geen nieuwe wil kopen maar wel lekker wil rijden. Maar een CLK komt natuurlijk in verschillende smaakjes, en de lekkerste heeft een grote spoiler, dikke wielkasten en een motor die net zo agressief klinkt als Max Verstappen als het even niet mee zit. En nee, hij was niet van Max.

Niet je alledaagse CLK

We hebben het hier natuurlijk niet over 'gewoon' een CLK. We hebben het hier over een auto die weinig meer met de originele CLK te maken heeft. Dit is de ongelofelijk gave CLK DTM AMG. Een AMG die gemaakt is om het circuit onveilig te maken, maar er nog net legaal naartoe mag rijden. Mercedes bouwde maar 100 exemplaren van deze dikke coupé, als eerbetoon aan de successen van Bernd Schneider in de Duitse DTM-raceklasse. De gelimiteerde AMG is gebouwd door HWA, het bedrijf dat toentertijd ook de raceactiviteiten van AMG voor Mercedes uitvoerde.









De AMG beschikt over gigantisch brede wielkasten, een grote achtervleugel, verschillende lichtgewicht carrosseriedelen en lichtgewicht voorstoelen. Wil je je kinderen meenemen op de achterbank? Jammer, die is er niet meer.









Maar wat misschien wel het leukste, en misschien ook tegelijk het onhandigste is? Formule 1 kampioen Jenson Button was de oorspronkelijke eigenaar van de auto. Hij kocht de auto nieuw in 2004 en heeft hem tot 2019 in bezit gehad. Daarna ging de auto naar een verzamelaar in Japan. Wat er dan onhandig is? Button is een Brit en heeft de auto in Engeland gekocht, en dus zit het stuur aan de rechterkant. Voor mij trouwens geen probleem hoor, ik ben het gewend.

Onder de kap ligt de 5,4-liter V8 van AMG, inclusief compressor. Daarmee produceert de CLK een tenenkrommende 582 pk. Ter vergelijking: de normale CLK 55 AMG moest het doen met een atmosferische V8 met 362 pk. Klein verschil wel.

Met dat vermogen schiet de AMG in 3,9 seconden naar de 100 en stopt die pas met accelereren bij de begrensde topsnelheid van 320 km/u. Allemaal niks om je voor te schamen als je in deze twintig jaar oude Mercedes rijdt. Sterker nog, met die cijfers kan je het moderne sportwagens echt nog knap lastig maken.

Niet voor de kleine portemonnee

Allemaal leuk natuurlijk, al die gekkigheid. Maar dit soort dingen komen altijd met een prijskaartje waarvan je later dacht: 'had ik die maar niet gezien'. De Mercedes gaat in november dit jaar onder de hamer bij Iconic Auctioneers en de geschatte opbrengst ligt tussen de 530.000 en 663.000 dollar. Omgerekend is dat zo'n 472.000 tot 564.000 euro. Niet dat dat hem goedkoper maakt ofzo.

Maar daar moet ik wel bij zeggen: je koopt hier niet zomaar een snelle Mercedes. Je koopt hier een zeldzame krachtpatser die gebouwd is om te racen en die toevallig een Formule 1-kampioen als eigenaar heeft gehad. En veel heeft de auto trouwens ook niet gereden, slechts 18.114 kilometer.

Of de auto ooit echt is gebruikt waar die voor gemaakt is durf ik je niet te zeggen. Maar als Button tegen je zou zeggen dat die er niet harder dan 100 mee heeft gereden geloof je er natuurlijk geen reet van.

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