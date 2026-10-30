Koop dit jaren ’80-icoon met een tumultueus verleden

Tegenwoordig kun je daadwerkelijk met je auto praten, maar in de 80s was dat nog pure science fiction. We refereren natuurlijk naar Knight Industries Two Thousand, beter bekend als KITT. Een replica van deze auto wordt nu geveild. Dit is echter niet zomaar een replica.

Deze specifieke replica is op tour geweest met de ándere grote ster van Knight Rider, namelijk David Hasselhoff. The Hoff wilde het succes van de serie maximaal uitmelken met zijn eerste muziekalbum genaamd Night Rocker. Hoewel dit geen Knight Rider-album was, stond Hasselhoff wel op de cover met een Pontiac Firebird Trans Am.

Op tour met Hasselhoff

David Hasselhoff ging nog een stapje verder door ook een KITT-replica mee te nemen op tour. En daar komt deze auto in beeld: hiermee tourde The Hoff in 1987 door Oostenrijk. Dit was tevens het enige land waar het album echt succesvol was, maar dat terzijde.





















Deze Pontiac Firebird heeft dus een volledige KITT-transformatie ondergaan, inclusief een nieuwe neus met rode LED-verlichting. Uiteraard is ook het futuristische interieur aanwezig. Althans, het dashboard was ooit futuristisch, nu vooral heel gedateerd. Maar dat is juist de charme.

Gejat

Deze specifieke auto heeft veel meegemaakt. De Pontiac is niet alleen met David Hasselhoff meegeweest op tour, maar werd in de jaren ’90 ook gestolen door een stelletje klootviolen. Dat gebeurde in Italië, terwijl de auto in handen was van een Zwitserse platenmaatschappij. Gelukkig wist Interpol KITT weer boven water te krijgen. De originele elektronica van het dashboard was wel verdwenen, maar dat is inmiddels weer keurig gefixt. Zoals je ziet op de foto’s doen alle lampjes het uitstekend.

De Pontiac Firebird is door de jaren heen met een heel scala aan motoren geleverd, maar in deze auto ligt een 5,0 liter Chevy V8. Die is goed voor een - hou je vast - 165 pk. Deze auto moet je vooral niet kopen vanwege de snelheid of de rijeigenschappen.

Een standaard Firebird is ook geen bijzonder waardevolle auto, maar dat ligt bij deze KITT-replica anders. Veilinghuis Broad Arrow gaat deze Pontiac volgende week veilen in Zürich en rekent op € 272.000 tot € 544.000.

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