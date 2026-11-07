Iedereen is deze luxe afschrijver vergeten, zou jij ’m doen?

Wie shopt voor een luxe sedan als occasion denkt al gauw aan merken aan BMW, Audi of Mercedes. Misschien een Jaguar of Lexus voor de fijnproever. Maar DS Automobiles? Dat is denk ik het laatste merk dat in je opkomt.

Aanschouw de DS 9. Op Marktplaats staat nu een blauwe E-Tense Performance Line+ uit 2022 voor €30.740. Een luxe plug-in hybride sedan, compleet uitgerust en met 57.519 kilometer op de teller. De nieuwprijs van dit specifieke exemplaar was 66 mille, maar er staan ook occasions te koop met een nieuwprijs van meer dan € 70.000. Kortom, lekker afgeschreven!

Wat is de DS 9?

De DS 9 moest het Franse antwoord worden op de Duitse zakenklasse. Dat zie je aan de lengte van bijna vijf meter, de wielbasis van 2,90 meter en de uitrusting. Dit exemplaar heeft onder meer een schuif-kanteldak, Focal Electra-audiosysteem, nachtzichtassistent, 360-gradencamera en adaptieve cruisecontrol met stuurhulp.

Eigenlijk zit er alles op wat je maar wil. Voor een Duitser met vergelijkbare luxe, bouwjaar en een kilometerstand ben je zomaar 10 mille meer kwijt. Dan is 30k echt een koopje voor een dergelijke luxe sloep. Het is ook nog eens een vreemde eend in de bijt. Wat het eigenlijk extra leuk maakt. Ik bedoel. Hoe vaak heb jij een DS 9 zien rijden? In vergelijking met een 5 Serie of E-klasse is het een ware exoot.

De Fransoos beschikt over een plug-in hybride aandrijflijn met 224 pk, gekoppeld aan een achttrapsautomaat. De elektrische actieradius is met 48 kilometer volgens WLTP niet zo overdadig als z’n lengte, maar goed. De sprint naar 100 km/u duurt 8,3 seconden en laat zien dat dit zeker geen flamboyante jongen bij het stoplicht is. Gewoon rustig omgaan met dat gaspedaal. Haast is er toch niet bij.

De vraagprijs van €30.740 maakt eigenlijk duidelijk dat je geen alternatief kunt vinden voor dit geld in deze klasse. Je moet het alleen durven. Het uitgesproken design zal niet ieders kopje thee zijn. Maar het is charmant zolang je iets bijzonders wilt rijden. Zou jij ‘m doen?

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