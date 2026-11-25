De Porsche 911 heeft in de historie bijzonder veel aanduidingen en termen gekregen om al die verschillende uitvoeringen uit elkaar te houden. Ken je bijvoorbeeld het stempel Ölklappe? De 911 F-model die je hier ziet, heeft die badge en maakt hem een collectors item van de buitencategorie. Dankzij onze vrienden van The Collectables ging Wouter een stukje rijden in een Porsche 911 T 2.4 MFi ‘Ölklappe’.

Om te begrijpen waarom dit model zo speciaal is, moeten we terug naar begin jaren '70. In die periode experimenteerde Porsche met de gewichtsverdeling van de 911. Om te zorgen dat de neus minder zou gaan dwalen bij een lege olietank, verhuisde men de olievuldop naar de rechterzijkant van de auto, net achter het portier.

Het idee was briljant op papier, maar in de praktijk liep het anders. Geregeld gooiden tankstationsmedewerkers (of onoplettende eigenaren) de dure motorolie in de benzinetank. Met rokende motoren en flinke schades tot gevolg trok Porsche na slechts één bouwjaar alweer de stekker uit dit unieke concept. Een mislukkeling zou je zeggen, maar nu maakt het de versie juist begeerlijk. Er zijn wereldwijd nog geen duizend van deze specifieke Ölklappe gebouwd.

De Porsche 911 T bij The Collectables















Het exemplaar dat via The Collectables wordt aangeboden is een plaatje. De auto is uitgevoerd in de schitterende, originele fabriekskleur Royal Purple met 15-inch Fuchs-wielen eronder. Het inteiruer gecombineerd een strak zwart interieur met Pepita-bekleding. Wat deze 911 2.4T extra bijzonder maakt, is de aanwezigheid van het legendarische Mechanical Fuel Injection (MFi)-systeem. Deze techniek vind je ook op de iconische Carrera RS. Je merkt het direct achter het stuur door directe gasresponse waarbij de motor lekker aan het gas hangt.

Hoewel een klassieker als deze natuurlijk gekoesterd moet worden, wil je wel dat de techniek dik in orde is. Dat zit bij dit exemplaar wel snor. De auto heeft een uitgebreide historie. In Nederland is er recent grootschalig technisch onderhoud gepleegd bij gerenommeerde specialisten. Dankzij grondige revisies en een optimale afstelling bij de specialist levert de 2.4-liter zescilinder boxermotor ruim 150 pk. Daarmee doet deze 911 T nauwelijks onder voor de veel duurdere S-modellen uit die tijd. Hij werd trouwens gebouwd in 1972 en heeft inmiddels ruim 24.000 kilometer gelopen (15.070 mijl op de teller).

Zie jij jezelf, net als Wouter in de video, al heerlijk over binnenwegen sturen in deze paarse Porsche-parel? Dit keer hoef je niet te bieden op een auto van The Collectables, want de Porsche 911 T 2.4 MFi ‘Ölklappe’ staat direct te koop! De 911 staat te koop voor 82.995 euro.