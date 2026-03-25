Koop een C63 AMG met een afgrijselijke diffuser bij Domeinen

Domeinen is the gift that keeps on giving. De voorraad foute patserbakken die in beslag genomen kunnen worden, lijkt onuitputtelijk. Iedere week verschijnen er weer nieuwe auto’s online. Vandaag: een hele foute C63 AMG.

C63 Coupé

Het betreft een Mercedes-AMG C63 S Coupé, wat in de basis natuurlijk een hele gave bak is. Een 510 pk sterke biturbo-V8, en dan ook nog eens in een coupé. Zo worden ze niet meer gemaakt. Althans, op dit moment niet. Er schijnt nog wel een CLE 63 te komen, maar potentieel slechts in een hele kleine oplage.

Goed, een C63 Coupé is tof, we worden alleen wat minder vrolijk van dit specifieke exemplaar. Dat begint al met de kleur. De C63 is af fabriek in matgrijs geleverd, maar dit is een wrap. Dat wordt vrij snel duidelijk als je de deur opent, want dan zie je spierwitte dorpels.

AliExpress-diffuser

De splitter en de side skirts zijn nog tot daaraan toe, maar wat de auto écht verpest is de AliExpress-diffuser. Die lijkt er lukraak tegenaan gesmeten en past totaal niet bij de auto. Dit is niet om aan te gluren. Ook de aftermarket velgen geven de auto een goedkope wannabe-AMG uitstraling. Terwijl het wel degelijk een echte AMG is. De duplicaatcode op het kenteken maakt het af.

Binnenin zien we nog een afstandsbediening liggen met wat mysterieuze symbolen. Dit betekent waarschijnlijk dat deze auto een Armytrix-uitlaat met klepsysteem heeft. Dat is geen verrassing, gezien de verdere modificaties aan deze auto.

Kilometerstand

Gek genoeg staat de boordcomputer op Duits, terwijl de auto toch echt sinds 2022 op Nederlands kenteken staat. Het is wel een importauto, want het bouwjaar is 2020. Dit betekent dat we de kilometerstand niet kunnen verifiëren, maar de teller staat op 116.225 kilometer.

Als je de AliExpress-troep eraf sloopt en een setje originele velgen op de kop tikt is er nog wel wat van te maken. We zouden zeggen: sla je slag op Onlineveilingmeester.nl.