Op de A15 gecrashte Bentley is nog steeds peperduur

We hebben er weer eentje gevonden: een peperdure auto die gecrasht is. Deze keer: een Bentley Continental GTC.

Het kenteken is niet te zien op de foto’s, maar we kunnen wel vertellen welke auto dit is. In maart crashte er namelijk een identiek exemplaar op de A15 bij knooppunt Gorinchem. De Bentley kwam in botsing met een nieuwe 5 Serie (of i5) Touring.

De schade

De klap was dusdanig hard dat de rolbeugels bij de Bentley omhoog zijn geschoten. Dat gebeurt als de auto denkt dat je mogelijk over de kop gaat. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar de auto is zo te zien wel door de rondte gegaan. Op de rechterkant is heel duidelijk de afdruk van een vangrail te zien en ook de linkerkant heeft een lelijke optater gekregen. Voor de foto’s is het linkervoorwiel er snel weer onder gezet, maar dat wiel is met remschijf en al afgebroken. Het prachtige interieur is nog wel intact, want op miraculeuze wijze zijn de airbags niet afgegaan. De advertentie maakt alleen melding van een defecte stoelairbag rechts.

Doodzonde, want het betreft een auto uit 2025, die nog maar 4.606 kilometer op de teller heeft. Het gaat ook nog eens om een bijzondere Mulliner-uitvoering. Die is technisch identiek aan de Speed (met 782 pk), maar nóg luxer. De Mulliner kun je onder meer herkennen aan de speciale velgen en de ruitjes in de grille. Over de velgen valt te twisten, maar de combinatie van donkerpaars en beige is erg fraai.

Prijs

Wat moet zoiets nog kosten? Op schadeautos.nl wordt er – hou je vast – € 159.950 voor gevraagd. Dat is ontzettend veel geld voor een auto die echt aan alle kanten in elkaar zit. Maar zelfs als dit bedrag ervoor betaald wordt, is het alsnog een pijnlijke kwestie voor de eigenaar. Hij of zij betaalde vorig jaar namelijk € 409.909 voor deze auto.