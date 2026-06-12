Deze Panamera is gevandaliseerd én in beslag genomen

Altijd al gedroomd van een Porsche Panamera als daily driver? Dit is je kans om er eentje goedkoop te scoren. De Belgische overheid heeft een exemplaar in de aanbieding dat niet in topstaat verkeert. En dus ook niet de hoofdprijs hoeft te kosten.

Ondergekrast

Deze Panamera is slachtoffer geworden van vandalisme, want we zien dat de motorkap en voorbumper helemaal ondergekrast zijn. Bij aanschaf van deze auto moet je dus even het overspuiten van de motorkap en voorbumper incalculeren. Of je laat de krassen er gewoon op zitten, dat kan ook. Merk je niks van tijdens het rijden.

En dan is het maar te hopen dat de rest van het plaatwerk wel krasvrij is. Dat is op basis van de foto’s niet met zekerheid te zeggen. De technische staat is ook een vraagteken. Het brandende motormanagementlampje belooft weinig goeds, maar wie weet valt het mee.

De auto in kwestie is overigens een Panamera 4S E-Hybrid. Er zijn natuurlijk nog diverse dikkere uitvoeringen, maar in deze variant heb je ook al 560 pk en 750 Nm. Daarmee kom je eigenlijk heel weinig te kort. En je kunt ook nog relatief zuinig rijden, want het is een plug-in hybride. Kortom: een perfecte daily.

Waarde

De auto dateert uit 2020 en heeft 71.607 kilometer op de teller staan. Als je zo’n auto wil kopen zonder krassen of dubieus verleden, ben je minimaal 70 mille kwijt. Dit exemplaar kun je als het goed is voor een zachter prijsje op de kop tikken. De vraag is wel hoeveel je onder de streep kwijt bent. Dat er nog kosten bijkomen is een ding dat zeker is.

Deze gevandaliseerde Porsche wordt aangeboden via de Finshop, het Belgische equivalent van Domeinen. Klein detail: het gaat wel om een “verkoop voor professionelen”, dus als particulier kun je helaas niet meebieden.