Herkansing: koop een Rijkspolitie-Porsche in Nederland!

De Rijkspolitie-Porsches zijn wereldwijd geliefd. Niet voor niets bood iemand bij de Quail-veiling ruim twee ton voor een oude politie-911. Heb je toen net misgegrepen? Geen paniek: er wordt nog een Porsche 911 van de Nederlandse Rijkspolitie geveild!

De vorige 911 in politiekleuren bracht om precies te zijn 252.000 dollar op, wat omgerekend ongeveer 216.000 euro is. Daarmee is het de duurste politie-Porsche die ooit geveild is. De nieuwe veiling is niet bij een prestigieuze golfclub in Californië, maar in het bijna net zo luxueuze Borne. Nog een belangrijk verschil: de auto die nu op de veiling staat, is geen 911 Carrera maar een 911 SC.

Specificaties

Hij komt uit het jaar 1980 wat dus net te vroeg is voor de overgang van SC naar Carrera en van 3.0 naar 3.2 liter zescilinder. De iets kleinere boxermotor produceert 204 pk en 267 Nm. Daarmee zou je alsnog een top van 235 km/u kunnen halen en na 6,8 seconden aan de 100 kunnen zitten. Het maakt hem wel één van de zeventig 911'jes van deze generatie die werd omgetoverd tot politieauto. De basiskleur is Grand Prix Wit met de herkenbare politiestickers van weleer. Bovenop de dakbeugel is een zwaailicht geplaatst, er hangen Bosch-hoorns aan de voorbumper en aan de achterkant is een groot 'STOP'-matrixbord geplaatst.













Inmiddels heeft deze politie-Porsche één privè- en twee zakelijke eigenaren versleten. Zij reden 150.097 kilometer met de 911. Dat is net wat minder ervaring op de weg dan de duurste Rijkspolitie-Porsche. Ook handig voor mogelijke Nederlandse klanten: deze Porsche staat wel al op Nederlandse platen waardoor je er meteen de weg mee op kan.

Bieden maar!

De Porsche 911 van de Rijkspolitie wordt geveild bij Collecting Cars. Om het pakket compleet te maken, zitten er ook twee Rijkspolitie-uniformen bij de veiling. Het veilinghuis maakt binnenkort meer informatie bekend over het item, zoals vanaf en tot wanneer je kunt bieden en wat de 911 moet opleveren. Wat denk jij: gaat ie meer dan 216.000 euro opbrengen?

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