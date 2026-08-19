Koop het huis van een echte BMW-liefhebber voor € 2,75 miljoen

Het is weer eens tijd voor een nieuwe aflevering van Fundablog. We kregen namelijk een tip voor een huis van een BMW-liefhebber. Alhoewel, 'huis' dekt eigenlijk niet helemaal de lading.

Als je de foto’s bekijkt, lijkt het in eerste instantie een vrij klein huis voor de prijs van € 2.750.000. Als je beter kijkt, zie je echter dat het feitelijk drie huizen zijn. Één hoofdwoning plus nog twee buitenhuizen. Onze aandacht gaat vooral uit naar het eerste buitenhuis, want daar zit de garage.

BMW Z8

Het is duidelijk waar de merkvoorkeur ligt van de eigenaar, want we zien drie BMW’s op de foto’s. De ster van de show is een heuse BMW Z8. Daar staan er maar 38 van op kenteken. Voor een exemplaar dat een beetje netjes is, betaal je tegenwoordig dik twee ton.

Verder zien we ook nog een dikke BMW 7 Serie van de vorige generatie en een E46 3 Serie Cabrio. En als je goed kijkt, is er ook nog een vierde BMW te spotten: een klassieke BMW-motorfiets. En oh ja, er staat ook nog een Honda CBX 1000 in de garage. De eigenaar is dus ook niet vies van tweewielers.

Den Haag

Goed, de auto’s en motoren zijn helaas niet inbegrepen, wel heb je een riante garage met plaats voor vijf auto’s. Verder krijg je een lekker grote tuin met een vijver en een 5-persoons jacuzzi. Dit alles op een perceel van 2.155 vierkante meter, gelegen aan de rand van Den Haag. Midden in de Randstad dus, vandaar het gepeperde prijskaartje. Mocht je interesse hebben, dan kun je terecht op Funda.

Met dank aan Jeanette voor de tip!

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