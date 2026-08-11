Koop nu Max Verstappen's horloge ter ere van de laatste GP van Zandvoort

Rennen naar de lokale juwelier, want TAG Heuer komt met een speciale editie van de Formula 1 Solargraph in, hoe kan het ook anders, fel oranje. Heel fel oranje.

Tijdens de laatste editie van de Dutch GP zal menig Formule 1-team met allerlei merch komen die het evenement zal eren. Maar naast dat deze 'speciale edities' van t-shirts, jasjes, petjes en tassen een rib uit je lijf zullen gaan kosten, wil je er eigenlijk liever niet mee gezien worden in het openbaar. Dan denk je dat de Zwitserse horlogemaker TAG Heuer, bekend van redelijk smaakvolle polswekkers, mogelijk een goed alternatief biedt aangezien het met een speciale en uiterst gelimiteerde versie van de Formula 1 Solargraph komt. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit...

Spraakmakend ontwerp

Zelfs bij TAG Heuer lijkt men niet helemaal zeker van de zaak. Je zou namelijk verwachten dat het bekende merk een aanzienlijk bedrag voor een speciaal gelimiteerd horloge zou vragen. Maar dat is niet het geval. Nu valt de klok sowieso al in de 'goedkoopste' categorie die TAG Heuer aanbiedt, en komt de 'Zandvoort Limited Edition' voor slechts 150 euro meer dan een normaal, ongelimiteerde variant op de markt. Voor 2.100 euro kan je een van de 1.500 edities kopen. 2.200 euro als je liever een nog gelimiteerdere variant met een stalen bandje hebt. Daarvan worden er slechts 1.000 gemaakt.











Voor dat geld krijg je niet alleen veel aanspraak op je nieuwe polsversiering, maar wordt hij ook geleverd in een speciaal doosje. Daarnaast hoef je hem nooit in te leveren voor een batterijwissel, want we hebben het hier over een het 'Solargraph Kaliber TH50-00 uurwerk'. Dat wordt volledig aangedreven door licht en zet dit om n energie. Daardoor laadt dit horloge zich continu op tijdens dagelijks gebruik en kan je er wel 15 jaar mee toe zonder onderhoudt.

Verstappen gaat naar McLaren of Mercedes

Het internet lijkt wel de humor in te zien van het nogal opzichtige horloge. Vanzelfsprekend wordt er vanalles gekoppeld aan de toekomst van Max Verstappen. Zo zou de oranje kleur erop wijzen dat Verstappen echt naar McLaren zou gaan. Maar ook de het 'Mercedes-logo' op een van de wijzers is genoeg reden om te zeggen dat het klokkie een hint is voor een transfer naar het team van Toto Wolff.

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