Deze Denza Chopart Z9GT verbergt wel iets heel aparts in het interieur

De marketing-afdeling bij BYD zat zich eens af te vragen wat ze nu konden doen om te bevestigen dat Denza heus wel een premium merk is. Na een korte brainstormsessie was iedereen het erover eens: edelstenen! Plak overal edelstenen!

Zo gezegd zo gedaan, met als resultaat de unieke (er is er maar één van) Denza Chopard Z9GT die tijdens de opening van de 32ste editie van het Cannes Film Festival in Frankrijk over de rode loper rolde. Het in Europa recent gestarte automerk, dat zich vooral probeert te profileren als gedreven door technologische vooruitgang, luxe en design, ging hiervoor een samenwerking aan met het Zwitserse horloge- en juwelenhuis Chopard.

Amethisten, overal amethisten

Het uiterlijk van de speciale Denza verraad bij lange na niet hoever de samenwerking tussen de twee partijen is gegaan. Het blijft namelijk niet beperkt tot een ander kleurtje, een lijntje en gouden velgen. In het interieur vinden we heel veel luxe leren bekleding en de nodige referenties naar het merk Chopard. Denk aan een gestikte C op de hoofdsteun en het merklogo op de laadplekken voor de telefoons.

Maar het opmerkelijkste is wel de verwerking van meerdere edelstenen in het in het interieur. Zo zijn de knoppen voor het instellen van de stoelen van edelstenen en kan de climate control ook naar wens afgeregeld worden door de vingers op roze stenen te leggen. Maar het opvallendst - en we laten onze mening hierbij in het midden - is toch wel de keuze om het frame van het touchscreen te versieren met tientallen amethisten. Iets wat Denza overigens 'subtiel' noemt.

Koop horloges, krijg de auto

Mocht je nou niet helemaal gecharmeerd zijn van deze Denza Chopard Z9GT, dan is het goed te weten je er van beide partijen ook nog een set van 'his and hers' horloges bij krijgt. Het gaat hier om de Happy Sport 36 mm in 18-karaats ethisch verkregen roségoud met ingezette diamanten in sneeuwzetting en gepersonaliseerd met een Denza-bedeltje. Voor hem is ligt de Alpine Eagle 41 mm in 18-karaats roségoud, met een Denza-personalisatie op de achterkant van de kast klaar.

Wat het geintje moet kosten? Dat weet nog niemand. De auto is een donatie aan het 32ste amfAR Gala Cannes, een gesloten evenement dat tijdens het filmfestival gehouden wordt. Op dat evenement zal de unieke vierwieler geveild worden, waarbij de opbrengst naar aidsonderzoek zal gaan.