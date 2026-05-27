Koopje op Marktplaats: W12 Bentley cabrio met bijna vier ton op de teller

Als je veel kilometers rijdt, wil je natuurlijk wel lekker zitten en van alle luxe gemakken voorzien zijn. Dat moet de eigenaar hebben gedacht toen hij deze Bentley Continental GTC met de überdikke zes liter W12 kocht. Met een gemiddeld verbruik van 1 op 6 moet je het ook niet erg vinden om dan vaak aan de pomp te staan.

De kilometervreter in kwestie die we op Marktplaats vonden, heeft 379.000 kilometer gelopen, en nee, het is niet degene waar we al een keer over hebben geschreven . Dit keer is het er een uit 2006. De hoge kilometerstand is te verklaren doordat de eigenaar veel lange afstanden heeft gereden in Duitsland. Wat een feestje moet zijn. Op de Autobahn kan je met deze beuker namelijk 314 km/u rijden.

Het interieur liegt er ook niet om, de binnenkant is afgewerkt met lichtbruin leer met op het dashboard een vergelijkbare kleur hout. Ook is er nog donkerblauw leer verwerkt in het dashboard en op het stuur. Mooie kleurencombinatie met de lichtere blauwe buitenkleur.

De verkopende partij geeft aan dat de auto nooit schade heeft gehad, wat best knap is met deze kilometerstand en het flinke vermogen van 560 pk uit de W12. Ook laten zij weten dat de wagen altijd binnen heeft gestaan en dat zij de cabrio van de eerste eigenaar hebben gekocht.

Ook is hij altijd dealer onderhouden en zijn alle facturen aanwezig. Iets wat volgens de advertentie in totaal 180.000 euro heeft gekost. Maar zoals menig oudere auto betaamt, moet je naar verloop van tijd er rekening mee houden dat je de aanschafprijs van de auto nogmaals in onderhoud kwijt bent. Nagaande dat de nieuwprijs van dit geval een 276.134 euro was, staat er de nieuwe eigenaar nog wat rekeningen te wachten. En dan moet diegene ook nog moet tanken.

Toch lijkt dan de vraagprijs een peulenschil in vergelijking met die astronomische bedragen. ‘Maar’ 24.950 euro. Of de auto verkocht gaat worden is wel een tweede vraag, voor 27.000 euro heb je eenzelfde model met maar 236.437 kilometer op de teller.

Met dank aan Koen van den Hurk voor de tip. Heb je nou ook een leuke Marktplaats occasion gevonden? Mail dan naar tipts@autoblog.n l .

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover