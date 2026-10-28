Korting op je verkeersboete, is dat dan de oplossing?

Een paar kilometer per uur te hard rijden en je kunt alweer een flinke rekening op de mat verwachten. De hoogte van verkeersboetes is in Nederland regelmatig onderwerp van discussie. Maar wat als je minder hoeft te betalen wanneer je de boete snel afrekent? Dat idee verdient volgens een expert serieus onderzoek. Het zou automobilisten een financieel voordeel opleveren én de druk op het rechtssysteem kunnen verminderen.

Het voorstel komt op een moment waarop steeds meer mensen bezwaar maken tegen verkeersboetes . Niet iedereen vindt de financiële straf namelijk in verhouding staan tot de overtreding. Daar is al jaren kritiek op, ook vanuit de politie. Een hoge boete kan daarnaast vervelende financiële gevolgen voor mensen die al moeite hebben om rond te komen.

Betalen wordt aantrekkelijker

Het idee is relatief eenvoudig: wie zijn verkeersboete direct of binnen een korte termijn betaalt, krijgt korting. Bij een staandehouding zou het zelfs mogelijk kunnen zijn om de boete meteen af te rekenen. Zie je de agent al staan naast je auto? Betaal nu en krijg 50% korting. Maar wacht, er is meer. Betaal nu en maak kans op één van de vijftig iPads die we gaan weggeven.

Daarmee wordt snel betalen financieel aantrekkelijker en hoeft de overheid minder tijd te besteden aan het innen van openstaande bedragen. Volgens de expert zijn er in andere landen al systemen waarbij automobilisten voordeel krijgen als ze hun boete snel voldoen. Nederland zou kunnen onderzoeken of een vergelijkbare aanpak hier ook werkt.

Dat kan mogelijk meer opleveren dan alleen een besparing voor de automobilist. Wanneer meer mensen hun boete zonder verdere procedure betalen, hoeft er minder tijd te worden besteed aan de administratieve afhandeling. Ook het Openbaar Ministerie en de rechtspraak zouden daardoor minder werk kunnen krijgen. Iedereen blij.

Verkeersboetes blijven discussiepunt

De discussie gaat momenteel vooral over de vraag of de hoogte van verkeersboetes nog wel in verhouding staat tot de overtreding. Wie een bedrag onredelijk vindt, kan besluiten bezwaar te maken en eventueel verdere juridische stappen te zetten. Dat is een recht dat automobilisten moeten behouden.

Tegelijkertijd kost het behandelen van bezwaren tijd en geld. Zeker wanneer veel bestuurders het niet eens zijn met de hoogte van een boete, kan dat voor extra druk op het systeem zorgen. Een korting bij snelle betaling zou een deel van die procedures mogelijk kunnen voorkomen.

Dat betekent overigens niet dat iedere automobilist voortaan zomaar minder moet betalen. Wie het niet eens is met een bekeuring, moet de mogelijkheid houden om de beslissing aan te vechten. Een eventuele kortingsregeling zou dus vooral een extra keuze moeten bieden.

Of ze in de Tweede Kamer ook blij zijn met dit voorstel is nog maar de vraag. Stiekem is het kabinet dolblij met al die inkomsten en ‘korting’ geven op verkeersboetes levert weer een gat op in de begroting. Nog een gat . Ze hebben er al zoveel

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