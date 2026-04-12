Kosso doet zichzelf een Purosangue cadeau voor zijn 30e verjaardag

Dikke SUV’s zijn mateloos populair bij influencers, voetballers et cetera. De Ferrari Purosangue is waarschijnlijk hun ultieme droomauto, want dit is de dikste en duurste SUV van allemaal. Er is nu weer een bijzonder exemplaar op kenteken gezet. @chautomotive1 kwam deze auto tegen in Hulsberg.

De gelukkige eigenaar van deze auto is Kosso. Omdat we de ‘Wie?’ reacties alweer horen aankomen: Kosso is een poederverkoper c.q. influencer. En het lijkt erop dat de zaken goed gaan.

Cybertruck en Purosangue









Je kunt Kosso trouwens ook kennen als degene die eind 2024 een Tesla Cybertruck naar Nederland haalde. Die heeft hij nog steeds maar deze Purosangue is zijn nieuwste speeltje. Dit is de vervanger van zijn Lamborghini Urus. Op Instagram laat hij weten dat dit een cadeautje aan zichzelf is voor zijn dertigste verjaardag. Doet ‘ie goed.

In tegenstelling tot de Cybertruck heeft hij deze Purosangue niet uit buitenland gehaald. Het betreft een origineel Nederlandse auto. Kosso is echter niet de eerste eigenaar. Deze auto is in maart vorig jaar op kenteken gezet en heeft al een particuliere eigenaar versleten. De nieuwprijs was destijds €698.568, inclusief €148.075 aan BPM.

Lastig verzekeren

Op YouTube vertelt Kosso dat er nog wel wat problemen waren bij het verzekeren van deze auto. En dat lag niet aan zijn leeftijd. Hij kreeg bij alle verzekeraars te horen dat ze geen influencers meer verzekeren. Toen hij de auto ging ophalen bij Munsterhuis had hij dan ook geen verzekering, maar uiteindelijk heeft de dealer nog iets kunnen regelen.

De Purosangue van Kosso valt wel op tussen de andere 58 exemplaren die inmiddels op Nederlands kenteken staan. Deze auto is uitgevoerd in geel, Giallo Triplo Strato om precies te zijn. Deze keuze kunnen we alleen maar toejuichen. Stiekem is geel een veel gavere kleur voor een Ferrari dan het eeuwige Rosso Corsa.

Met deze peperdure SUV pakt @chautomotive1 deze keer de Spot van de Week-trofee.

