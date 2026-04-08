Dit is gek, huurauto's worden GOEDKOPER

Voor de wereldburger met oog voor zijn/haar/hen portemonnee zijn het zware tijden. Alles wordt duurder. Van benzine tot aan een ons spinazie, de prijzen schieten dankzij Oom Donald tot eenzame hoogte. Maar verhip, er is nu iets dat goedkoper wordt. Kan jij het geloven?

De prijzen liggen gemiddeld zo’n 11 procent lager dan vorig jaar. En kijk je iets verder terug, dan zit je zelfs bijna 20 procent onder het niveau van een paar jaar geleden. Waar je in 2023 nog zo’n 336 euro per week kwijt was, zit je nu rond de 273 euro. Dat heeft verhuurbedrijf Sunny Cars allemaal voor ons op een rijtje gezet.

Dat heeft vooral te maken met aanbod. Na die bizarre prijsstijgingen rond corona hebben verhuurders hun wagenparken weer aangevuld. Meer auto’s beschikbaar, dus prijzen zakken weer een beetje. En meivakantie helpt ook mee: minder internationale drukte dan in de zomer, dus geen echte piek.

Opvallend is wel dat ondanks meer boekingen op populaire plekken zoals Malaga, Curaçao en Barcelona, de prijzen daar niet meteen door het dak gaan. Blijkbaar is er gewoon genoeg aanbod om dat op te vangen.

De grootste prijsdalers zitten vooral wat verder weg. Zuid-Afrika springt eruit met een daling van een derde. Daar huur je nu voor ongeveer 320 euro per week, waar dat vorig jaar nog richting de 480 ging. Ook Ierland, Albanië en de VS zijn duidelijk goedkoper geworden.

Aan de andere kant heb je plekken waar de prijs nog gewoon steeds stevig is. IJsland blijft echt duur. Daar zit je voor een week huren tegen de 660 euro. Dat is meer dan drie keer zoveel als in Griekenland, waar je voor iets meer dan 200 euro klaar bent. Albanië zit daar trouwens vlak achter qua prijs.

Kleine kanttekening: die lage prijzen zijn niet altijd zo mooi als ze lijken. Het ene aanbod is het andere niet. Soms zit je goedkoop in te stappen, maar komen er later nog dingen bij zoals eigen risico, verzekeringen of extra kosten. Dus even goed kijken wat je nou echt krijgt voordat je denkt dat je een koopje hebt.

Maar het feit dat we überhaupt kunnen zeggen dat iets goedkoper wordt? We zijn met stomheid geslagen!