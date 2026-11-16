Krijg nou wat? Novitec 12Cilindri is mooier dan het origineel

Meestal wordt een supercar er niet fraaier van als er een tuner overheen gaat. Hooguit dikker of bruter. Toch durven we te beweren dat de nieuwe Novitec 12Cilindri N-Largo daadwerkelijk een verbetering is van het design.

Novitec presenteerde eerder al een subtiele kit voor 12Cilindri, maar dit is de N-Largo. Die naam kennen we van de meest extreme varianten van de F12berlinetta en de 812 Superfast. Een widebody-variant van de 12Cilindri is dus het logische vervolg.

Complete make-over

Novitec heeft echter meer gedaan dan de auto breder maken. Ze hebben eigenlijk het hele design een make-over gegeven. En daarbij zijn een aantal controversiële elementen verbeterd. De meest opvallende is de zwarte balk tussen de koplampen, die nu in carrosseriekleur gespoten is. Dat is simpele ingreep, maar de koplampen zelf en de voorbumper zijn ook gewijzigd.

Misschien nog wel gaver is de make-over van de achterkant. Het grote zwarte vlak aan de achterkant is vervangen door een meer minimalistische look met drie koelsleuven. Daarvoor moet je wel je achterruit opofferen, maar het resultaat ziet er gelikt uit. Ook de ducktail en de twee koelsleuven in de achterbumper sluit heel mooi aan op het design.

Strosek















De designer van de bodykit (en de eerdere N-Largo-kits) is overigens Vittorio Storsek, geen onbekende naam in de tuningwereld. Hij maakte in de jaren ’80 naam met zijn bodykits voor Porsches. En hij laat nu even aan alle Mansory’s van de wereld zien hoe het moet.

Nog een opvallend detail is het feit dat je direct op de motor kunt kijken via de grote luchtopening op de motorkap. Verder is de 12Cilindri met 30 millimeter verlaagd en voorzien van 22 inch velgen achter en 21 inch velgen voor.

Geen extra pk’s, wél extra decibels

De motor heeft Novitec onaangeroerd gelaten. Dat is een beetje tegen de natuur van een tuner in, maar het is wel een verstandige keuze. 830 pk op de achterwielen is namelijk écht genoeg. De 812 Superfast was met zijn 800 pk eigenlijk al overpowered. Overigens heeft deze N-Largo wel een nieuwe uitlaat, die waarschijnlijk nog wat extra pk’tjes oplevert. Dat laatste is totaal onbelangrijk verder. Luister eens even naar dat geluid in de bovenstaande video. Waanzinnig! De Novitec N-Largo oogt dus niet alleen beter, maar klinkt ook nog eens een stuk beter. De 12Cilindri N-Largo wordt in een beperkte oplage gebouwd, dus je moet er wel snel bij zijn. Op is op!