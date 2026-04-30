Wordt dit de aandrijflijn voor de nieuwe Audi RS6 (C9)?

Met de nieuwe Audi RS 5 is het duidelijk wat Audi wil dat hun nieuwste RS-producten worden. Krachtige dikbolides die dankzij PHEV-aandrijving toch een stukje milieuvriendelijkheid kunnen meebrengen. In die hoedanigheid zitten we met smart te wachten op de grote broer van de RS 5, de nieuwe Audi RS 6 (C9). Dat het iets in dezelfde trend als de RS 5 gaat worden is duidelijk, maar Audi heeft nog niet eens onthuld wat het gaat worden qua motor. Het zou een ietwat bijzondere keuze kunnen worden, al klinkt het exotischer dan het is.

Eigenlijk is de Audi RS 6 al een tijdje milder aan het worden. Van de ruige 4.2 liter V8 ging het naar de vrij extreme 5.0 liter Twin Turbo V10 met 580 pk. De opvolger leverde iets in: zowel de motor werd kleiner (4.0 V8 met twee turbo's) als het vermogen dat daalde naar 560 pk. Dat werd weer rechtgetrokken met de Performance-versie die goed was voor 605 pk. Hetzelfde is eigenlijk gebeurd met de huidige generatie, de C8. Initieel goed voor 600 pk, ietsje minder dan de Performance. Inmiddels dankzij modellen als de Performance en de GT is het vermogen 630 pk.

Audi RS 6 Hybride

Ondanks het nu hebben van een 48V Mild Hybrid-systeem, is de Audi RS 6 nog relatief van de oude stapel. Het lijkt evident dat dit gaat veranderen, want binnen Audi en VAG lijkt de PHEV helemaal in te zijn. Tegen Car Sales vertelt de baas van Audi Sport, Rolf Michl, ietwat non-concreet wat je kan verwachten. Over de motorkeuze blijven de kaken nog stijf op elkaar, maar wat Michl vertelt staat haaks op eerdere geruchten.

Geen RS 5-kopie

Er wordt namelijk beloofd dat de Audi RS 6 (C9) geen kopie wordt van de Audi RS 5. Dat wil zeggen: het wordt niet een krachtigere RS 5 waar je het mee hebt te doen. Geruchten wezen er namelijk op dat de 2.9 liter V6 met elektrokracht ook wel eens een rol zou kunnen spelen in de grote broer. In het licht van de huidige ontwikkelingen lijkt het overboord gooien van de V8 een nodig kwaad, zonder dat je gelijk iedereen over de rooie krijgt vanwege het gebruik van een viercilinder.

V8 van...

Vandaar dat er nog een optie aannemelijk wordt voor de Audi RS 6 (C9) en dat zou een ietwat bijzondere optie zijn. Namelijk de Ultra Performance Hybrid die is ontwikkeld voor de huidige Bentley Continental en Flying Spur. Die leveren hun W12 in, maar het Britse merk belooft een gelijkwaardige dikke bak performance uit een 4.0 liter Twin Turbo V8. Deze is goed voor 782 pk en 1.000 Nm. Het klinkt op zich cool dat Audi spul leent van Bentley, maar vergeet niet dat de benzine-krachtbron uit deze combo de 4.0 V8 is uit de... RS 6. Het zou dan dus vooral om de hybride setup gaan.

Deze combinatie is aannemelijk om twee redenen. Ten eerste zou het de Audi RS 6 vergelijkbaar maken met de strategie achter de RS 5. De huidige motor, maar met flink meer pk dankzij de elektrokracht. Ten tweede omdat de RS 5 nu al qua vermogen boven de RS 6 zit, dus wil je hier weer boven zitten. 782 pk is dan een mooie verdeling. Als Audi nog ergens een paar pk's weg weet te halen, is een getal dat begint met de 8 mogelijk. Dan heb je ook een flinke afstand tussen de RS 6 en de BMW M5.

Zwaargewicht, maar wel als sedan

Iets waarin de Audi RS 6 helaas ook op de RS 5 én M5 gaat lijken als de Bentley-setup gebruikt wordt: gewicht. Als we zien hoe veel zwaarder de nieuwe Continental is geworden, mag je rekenen op een toename van ten minste 300 kg. Dat betekent een gewicht van 2.350 kg voor de RS 6. Wel leuk: voor het eerst sinds de C6-generatie keert de Audi RS 6 Sedan terug, aangezien er geen nieuwe A7 en dus RS 7 komt.