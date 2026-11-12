Krijgt Audi's legendarische vijfcilinder een nieuwe eigenaar?

De Cupra Terramar kennen we natuurlijk als de ietwat sportievere versie van de Volkswagen Tiguan. Toch lijkt het merk dat beetje sportiviteit te willen veranderen naar veel meer sportiviteit. Er is namelijk een prototype opgedoken dat verdacht veel klinkt als een auto die we vooral kennen van Audi. En dat is goed nieuws voor iedereen die nog niet klaar is met vijf cilinders.

Een hoge Audi RS3

De spionnen hebben op de Nürburgring een prototype van de Cupra Terramar gespot. Aan het uiterlijk is nog niet zo veel bijzonders te zien. De auto lijkt vooral nogal op de al bestaande uitvoeringen, zoals de plug-in hybride VZe. Het echte grote nieuws lijkt echter niet aan de buitenkant te zitten, maar onder de kap.

De auto zou volgens de bron namelijk als een vijfcilinder-turbomotor klinken. Dat zou dus betekenen dat Cupra werkt aan een Terramar VZ5, voorzien van dezelfde 2,5-liter vijfcilinder die we kennen uit de Audi RS3 en de Formentor VZ5.

Dat is geen verkeerde motor om in je SUV te gooien. In de Formentor VZ5 levert de vijfpitter 384 pk en 480 Nm koppel, en geeft dat via een zeventraps DSG-automaat aan alle vier de wielen. Daarmee zou de Terramar in ongeveer 4,2 seconden naar 100 km/u kunnen knallen.

De vijfcilinder leeft nog

Een tijdje geleden kwam het bericht naar buiten dat Audi de RS3 in het derde kwartaal van 2027 zou moeten uitzwaaien omdat de vijfcilinder niet aan de Euro 7-emissie-eisen kan voldoen. Audi zoekt naar verluidt nog naar mogelijkheden om de motor wat elektrohulp te geven, zodat hij in Europa langer mee kan. In markten met wat soepelere regels zou de motor misschien langer beschikbaar blijven.

Cupra lijkt in ieder geval feest te vieren. De Formentor VZ5 kreeg een apart en nogal opvallend uitlaatsysteem met vier boven elkaar geplaatste eindpijpen. Bij het gespotte prototype van de Terramar zien we voorlopig gewoon vier reguliere uitlaatpijpen die je doen denken aan bijvoorbeeld de Golf R. Ook de velgen en remmen lijken nog niet zo bijzonder. Misschien bewaart Cupra de opvallendste details voor het productiemodel. Wie weet.

Of de Terramar VZ5 net als de Formentor VZ5 in een beperkte oplage verschijnt, is nog niet bekend. Van de Formentor VZ5 bouwt Cupra maximaal 4.000 exemplaren. De nieuwe topversie van de Terramar wordt naar verwachting begin 2027 onthuld. Hopelijk met een vijfcilinder.

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