Krijgt de Audi A6 Allroad concurrentie uit zeer onverwachte, Italiaanse hoek?

Gisteren kregen we de vernieuwde line-up van Maserati te zien. Het merk met de drietand heeft de Grecale, GranTurismo en GranCabrio wat bijgepunt. Leuk natuurlijk, maar we missen nog de oer-Maser: de Quattroporte. Hierover heeft Maserati-topman Santo Ficili goed nieuws: de vierdeurs komt, op termijn, terug! Maar wel anders dan dat je hem kent.

Maserati bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Het merk is niet langer aanwezig in het traditionele E-segment, waarin het voorheen met de Ghibli sedan en de grotere Quattroporte een ijzersterke erfenis had opgebouwd. Maar stilzitten is er niet bij. "We zijn vandaag niet aanwezig in dit E-segment waar we de erfenis van ons verhaal hebben, doelend op de Quattroporte en de Ghibli sedan. In deze richting zijn we een nieuw model aan het ontwikkelen, omdat er een specifieke vraag vanuit de klant komt.’’

Quattroporte-offroader?

Nu wordt het zowel interessant als ingewikkeld. Het nieuwe model, dat de naam Quattroporte waarschijnlijk zal dragen, breekt radicaal met zijn voorgangers. Ficili is ervan overtuigd dat het concept van de luxe zakenbak heruitgevonden moet worden: ‘’De moderne interpretatie van een sedan kan veranderen. Ik geloof dat er ruimte zal zijn voor een soort sedan die net iets capabeler is… maar nog altijd agressief. Ik geloof ook dat het woord 'Quattroporte' exact op zoek is naar iets nieuws – omdat er aan het einde van de dag een brug is die simpelweg nog niet gebouwd is tussen SUV's en sedans.’’

Oh jee, de Quattroporte wordt toch niet de volgende modelnaam die wordt verkracht in een hoge gezinsauto? Ze hebben immers al de Grecale Maserati lijkt eerder te mikken op een sportlimo met lage daklijn in combinatie met wat offroad-capaciteiten. Zoiets als de A6 Allroad, E-Klasse All-Terrain of de V90 Cross Country, maar dan in sedanvorm in plaats van als station. Kijk, dat zou dan wel weer tof zijn: een ietwat verhoogde en uitgeklopte Quattroporte met bodembeschermers.

Hoewel het project in Italië inmiddels concreet op de tekentafels ligt, moeten we nog wel even geduld hebben. Zowel het nieuwe E-segment model als een eventuele andere sedan-afgeleide worden pas vóór 2030 op de markt verwacht. Het is te hopen dat Maserati dan nog bestaat en of Stellantis nog wel de baas is. Het bedrijf voert op dit moment namelijk intensieve partnergesprekken om de ontwikkeling in een stroomversnelling te brengen. In december 2026 belooft het merk met meer officiële details naar buiten te treden.

Bron: Road & Track

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