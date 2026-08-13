Dit wordt misschien de eerste Prius die je écht wilt hebben

De Toyota Prius en Gazoo Racing. Niet bepaald de twee namen die je in dezelfde zin verwacht. De één staat al bijna dertig jaar symbool voor zuinig rijden en een laag verbruik, de ander bouwt auto's waar je juist een grote blij van krijgt. Toch lijkt Toyota die twee werelden binnenkort samen te brengen. Wat?

Geen GR Sport, maar een échte GR

Volgens het Japanse Best Car werkt Toyota serieus aan een volwaardige GR Prius. Dus niet zo'n GR Sport-uitvoering met wat rode stiksels, een ander setje velgen en een sportstand die eigenlijk helemaal niets toevoegt. Nee, als het gerucht klopt, krijgt de Prius straks eindelijk écht de Gazoo Racing-behandeling. Zie je het al voor je?

Het hele idee is trouwens niet gewoon maar even uit de lucht komen vallen. In 2023 liet Toyota al de Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition zien. Een concept dat eruitzag alsof hij rechtstreeks uit de pitstraat van Le Mans kwam rollen.

Het ding had een carbon motorkap, canards, een gigantische achtervleugel, bredere wielkasten, een dikke diffuser en een veel bredere spoorbreedte. Een beetje alsof de Prius een lekker gezellig weekendje samen met een GR Yaris had.

Meer dan alleen een dik bodykitje

Onder die conceptauto lag toen trouwens nog gewoon een 2,0-liter hybride aandrijflijn. Volgens de Japanners blijft dat waarschijnlijk ook zo bij een productieversie. Een jankende vierpitter met turbo hoef je dus niet te verwachten, maar wel een krachtige hybride met een 2,0-liter benzinemotor. Mogelijk krijgt de auto zelfs elektrische vierwielaandrijving, helemaal in lijn natuurlijk met Toyota's huidige hybride strategie.

En dat hoeft allemaal geen slecht nieuws te zijn. Toyota heeft de afgelopen jaren echt wel bewezen dat het weet hoe je een auto leuk kan laten sturen.

Eindelijk een Prius die je wilt hebben?

Toyota zelf laat natuurlijk nog niets los, dus neem het gerucht nog even met een flinke korrel zout. Volgens Best Car zou de onthulling tijdens de Tokyo Auto Salon van 2027 plaatsvinden, waarna de auto meteen als productiemodel in de showroom zou kunnen verschijnen.

Mocht dat echt gebeuren, dan is dat misschien wel de grootste imagowissel die een model ooit heeft doorgemaakt. De Prius was jarenlang de auto waar autoliefhebbers het liefst met een grote boog omheen reden.

Misschien wordt het straks juist de Prius die ze als eerste willen hebben. Dat hadden we een paar jaar geleden toch echt niet zien aankomen. Wat een plottwist.

Via: Creative Trend

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