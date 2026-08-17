Krijgt de volgende MINI achterwielaandrijving?

Een MINI met achterwielaandrijving. Het klinkt als een utopie, maar het zou zomaar werkelijkheid kunnen worden.

MINI denkt namelijk al na over de volgende generatie elektrische Coopertjes. En volgens het Britse Autocar wordt daarbij serieus gekeken naar achterwielaandrijving. Dat heeft alles te maken met de nieuwe elektrische techniek van moederbedrijf BMW.

Toekomstige MINI's zouden namelijk gebruik kunnen gaan maken van onderdelen en techniek uit BMW's Neue Klasse. Met één elektromotor kan de aandrijving dan naar de achterwielen verhuizen. Een definitieve beslissing is daar overigens nog niet over genomen.

Maar er speelt meer. MINI wil de volgende editie ook weer kleiner en lichter maken. Als inspiratie wordt daarvoor gekeken naar de R50 uit 2001, de eerste MINI die onder BMW werd ontwikkeld.

Die was maar ongeveer 3,63 meter lang. De huidige elektrische MINI is met bijna 3,86 meter ruim twintig centimeter langer. Nieuwe accutechniek moet het mogelijk maken om weer richting dat oude formaat te gaan, zonder dat je meteen een piepkleine accu en dito actieradius krijgt.

Het zou dus zomaar een interessante combinatie kunnen worden. Kleiner, lichter en de aandrijving op de achterwielen.

Het huidige model is nog maar net op de markt, dus verwacht hem niet volgend jaar bij de dealer. Maar als dit de richting is die MINI voor de volgende generatie in gedachten heeft, zijn we nu al benieuwd.