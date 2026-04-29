Krijgt de Porsche GT3 dan toch een turbo?

Er zijn van die auto’s waar je eigenlijk niet aan wilt komen. De Porsche 911 GT3 is er zo één. Atmosferisch, hoogtoerig gejank en vooral: puur. Maar ja, regels trekken zich niet zo veel aan van sentiment. En dus staat zelfs de heilige GT3 onder druk.

De vrije adem raakt op

De huidige GT3-motor heeft het al zwaar. Om aan de regels te voldoen, moest Porsche allerlei kunstgrepen uithalen: extra filters, meer katalysatoren en alsnog minder koppel. Niet ideaal voor een auto die draait om beleving.

Porsche GT-baas Andreas Preuninger laat in gesprek met Car and Driver weten dat het einde van de atmosferische zescilinder in Europa dichterbij is dan je zou hopen. “In America, I don’t know. Quite some time, maybe. In Europe, probably only a few years without any substantial changes.” Oftewel: in Europa tikt de klok.

Turbo of toch hybride?

Een turbo lijkt natuurlijk de meest voor de hand liggende oplossing. Makkelijk meer vermogen, makkelijker voldoen aan emissieregels, klaar. Maar ja, een turbo in een GT3 voelt een beetje als ananas op een pizza, technisch prima, maar je weet dat er mensen boos van worden. Daarnaast wordt het ook wel een beetje een positioneringsding. Porsche heeft al een 911 Turbo en een GT2. Waar past een turbo-GT3 dan nog precies in?

De andere optie is elektrificatie. En dat klinkt misschien wel nog enger, maar zou juist de gulden middenweg kunnen zijn. Denk aan een lichte hybride die bij lage snelheden helpt en de uitstoot drukt, maar bij stevig rijden de benzinemotor de hoofdrol laat spelen. Zo blijft het prachtige karakter grotendeels intact, terwijl de auto toch aan de regels voldoet. Al komen er natuurlijk wel zaken als gewicht en complexiteit bij. En dat zijn nou precies de dingen waar een GT3 normaal niet zo van houdt.

Onvermijdelijke toekomst

Het probleem voor Porsche is simpel: verschillende versies voor verschillende markten maken is te duur. Dus wat er in Europa gebeurt, heeft uiteindelijk invloed op wat de rest van de wereld gaat krijgen.

De grote vraag is dus niet óf de GT3 verandert, maar hoe. Turbo, hybride of een slimme combinatie, alles ligt nog open. Maar dat de huidige formule eeuwig blijft bestaan? Dat lijkt helaas niet het geval.