Geloof het of niet, maar de Tesla Roadster komt eraan

Ik snap goed dat er mensen zijn die al lang uitgecheckt zijn en het wel geloven wat de nieuwe Tesla Roadster betreft. Maar weet je: ik blijf geloven dat er een dag komt waarop Musk het doek van een elektrische supercar haalt. Zo komen we vandaag een nieuwe indicatie tegen van een toekomstige super-Tesla.

Het automerk van Musk heeft op 3 februari van dit jaar weer wat beeltenissen laten vastleggen bij het Amerikaanse octrooi- en merkenbureau. Tesla heeft een woord- en beeldlogo voor de Roadster op papier gezet. Het ROADSTER-woordmerkje is nog niet zo interessant. Het gaat mij vooral om dat Roadster-schild.

Het is namelijk de eerste keer dat Tesla zo’n apart logo voor een auto laat vastleggen. Ja, de Cybertruck had zijn eigen lettertype en silhouette-logo, maar dit is echt een eigen modellogo. Zou Musk dan van Roadster een losstaand merk maken dat tussen SpaceX en Tesla instaat? De baas van de bedrijven liet eerder vallen dat de Roadster een samenwerking tussen het ruimtevaart- en autobedrijf is. Interessant…

Wat weten we nu over de Roadster?

De laatste woorden die Musk sprak over de Roadster kwamen bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het Q1 2026. Hij zei toen dat de planning ‘’misschien een maand of zo’’ werd opgeschoven nadat de autolancering eigenlijk in april zou plaatsvinden. Volgens Musk moest de auto nog wat getest en gevalideerd worden. Je zou dan zeggen dat de presentatie wel plaatsvindt in mei of juni van dit jaar, toch? We hopen het maar, als is het maar om van deze speculatie af te zijn.

Nu we toch bezig zijn, heb ik een Tesla-insider ingeschakeld: Grok. Als je hem vraagt om een afbeelding te maken van de Roadster op basis van de informatie die er nu is, krijg je de auto hieronder. Lang niet gek toch?