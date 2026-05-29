Krijgt de zwaarste EV ter wereld een kleiner broertje?

De GMC Hummer EV weegt 4.373 kg, is 5 meter lang, 2,2 meter breed en je hebt een vrachtwagenrijbewijs nodig om er eentje te rijden. Je zou dus zeggen dat er wel plek is voor een model eronder…

Hoe dat eruit zou zien? Nou, GM heeft nu twee concept cars onthuld van een kleiner model: de GMC Hummer X. Deze wordt getoond in SUV- en pick-upvorm. De SUV is alsnog 4,8 meter lang en 2 meter breed, maar volgens de Amerikanen is dit een mid-size EV.











Om meteen duidelijkheid te scheppen: deze auto’s zijn niet bedoeld voor productie. Het zijn vooral experimentele prototypes. GM experimenteert niet alleen met design, maar ook met het productieproces. Zo is er gebruikgemaakt van Flex Fab, wat een soort 3D-printen is, maar dan voor metaal. Dit betekent dat er meerdere vormen gemaakt kunnen worden met dezelfde machine en

Zeven schermen

Het interieur is ook bijzonder. We tellen maar liefst zeven (!) schermen op rij. Op een ander plaatje zien we maar vier schermen, maar het idee is dat je naar wens schermen toe kunt voegen of verwijderen. Als je bijvoorbeeld een roadtrip gaat doen, heb je misschien meer schermen nodig en als je een ritje naar de supermarkt gaat doen wat minder. Heel leuk, maar we kunnen ons geen enkele situatie bedenken waarin we zeven schermen nodig hebben.

Goed, deze concept cars zijn duidelijk niet productierijp, maar het idee van een kleinere Hummer is zo gek nog niet. Het design van de Hummer op een auto met een iets handzamer formaat kan best leuk zijn. En de Hummer H3 was ook een groot succes. Oké, slecht voorbeeld… Maar er zijn wel kleinere versies van de G-Klasse en Defender op komst en Toyota heeft al een mini-Land Cruiser gelanceerd. Een kleinere Hummer zou prima in dat rijtje passen.

