Krijgt GTA 6 echte automerken? Hyundai hint ernaar

Nog minder dan 10 weken te gaan en dan is het eindelijk zover: de release van GTA 6! We weten al zo’n beetje alles over de game, tenminste dat denken we. Hyundai wil ons namelijk doen geloven dat er echte automerken in het spel zitten.

Het Zuid-Koreaanse automerk speelt handig in op een GTA 6-nieuwtje. Afgelopen week postten verschillende muzikanten een afbeelding op Instagram met daarin een duidelijk door GTA 6-geïnspireerd beeld. Gisteren werd bekend wat de social media campagne inhield: de lancering van Grand Theft Auto VI: The Album.

The Album is de officiële soundtrack van GTA 6 die tegelijkertijd met de lancering van het spel op 19 november beschikbaar wordt. Speciaal voor het videospelletje zijn zijn 34 nieuwe liedjes opgenomen die “de energie van de wereld van Vice City en Leonida in Grand Theft Auto VI perfect weergeven’’. De eerste zes singles zijn al gereleaset van artiesten als Travis Scott, Rauw Alejandro en Keith Richards.

Hyundai in GTA 6?

Deze muziek ga je straks horen via de verschillende nep-radiostations in het spel. Wat waarschijnlijk ook fake blijkt, zijn de automerken en modelnamen in Grand Theft Auto. Hyundai wilde je anders doen denken. De marketingafdeling van het automerk speelde handig in op de GTA 6-albumhoezentrend door zelf ook een bericht op Instagram te plaatsen.

Toch vrees ik dat je niet in een echte Santa Fe kunt gaan rijden in het spel. Uit de gedeelde screenshots halen we al dat GTA-automerken als Grotti (Ferrari) en Vapid (Ford) terug zijn. Het zou vreemd zijn als er een soort mix is van echte en neppe merken. Tevens merken mensen in de Instagram-reacties terecht op: de verzonnen merken die dichtbij de werkelijke automerken staan, zijn onderdeel van de charme van het spel.

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