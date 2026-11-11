Lekkere offroader krijgt lekkere Audi-motor!

KTM heeft de autosmaak weer te pakken. Het Oostenrijkse merk had het lang financieel zwaar, maar is bezig aan een knappe comeback. Na een cabrioversie van de X-Bow kondigt het merk een compleet nieuw model aan in een totaal ander segment: de KTM X-Box Arrow.

Met de Arrow stapt KTM voor het eerst in het segment van de high-performance Side-by-Sides (UTV's / SSV's). Maar vergeet de landbouwvoertuigen die je normaal in deze categorie ziet: KTM pakt het een heel stuk serieuzer aan. Het kloppend hart achterin is bijvoorbeeld een oude bekende.

De Audi-EA888 in een KTM

KTM werkt al bijna twintig jaar samen met Audi. Deze keer krijgt het merk de EA888 2,0-liter viercilinder turbomotor opgestuurd. Deze krachtbron kennen we uit de Audi S3. De basis van de motor ligt ook in de VW Golf GTI en Golf R. Het blok is gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie. Standaard krijgt de Arrow 280 pk, maar er zou ook een actiemodel moeten komen met 330 pk. En dat op een autootje dat meer bestaat uit lucht dan uit carrosserie.

Dakar-techniek!

Om al dat Audi S3-geweld op onverharde paden, duinen en rotsen kwijt te kunnen, is de Arrow volgehangen met serieuze offroad-hardware. Het project werd mede ontwikkeld door Dakar-coureur Guillaume de Mévius en het G Rally Team, evenals de 23-jarige Nederlandse Dakar-etappewinnares Puck Klaassen.

De KTM rust op een buizenframe van chroom-molybdeenstaal met onafhankelijke dubbele draagarmen op alle vier de wielen. De door KW Reiger ontwikkelde schokdempers maken een grote veerweg van meer dan 600 millimeter mogelijk. Tevens wordt het vermogen verdeeld door sperdiffs op de voor- en achteras. Binnenin vind je Sabelt-kuipstoelen met meerpuntsgordels en op de topversie zelfs standaard airconditioning. De cabine is volledig afgesloten, wat atypisch is voor SSV’s. Voor de full expierence is er op de gelimiteerde versie een hydraulische rallyhandrem.

Wat betaal je voor zo’n KTM X-Bow Arrow?

Geïnteresseerden hoeven niet lang te wachten: de reserveringen openen volgende week al op 17 november 2026. KTM trapt af met de exclusieve KTM X-Bow Arrow Black Limited Edition, waarvan wereldwijd slechts 500 genummerde exemplaren worden gebouwd met de 330 pk sterke specificatie en een vanafprijs van € 88.700. Later volgt de reguliere variant met 280 pk die te verkrijgen is vanaf € 53.800. De eerste leveringen aan klanten staan gepland voor het einde van 2027.

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