Ook de schoenen van Spyker zijn niet goedkoop

Je vernieuwde automerk en model presenteren op de Monterey Car Week gaat je niet in de koude kleren zitten . Het is makkelijk om op dat podium naast je schoenen te lopen, maar Victor Muller werd er toch niet in zijn hemd gezet. Nu trekt hij de stoute schoenen aan en gaat dure merchandise verkopen.

Muller stond bij de presentatie op The Quail in Californië in een chique wit pak met witte stappers onder. Die schoenen blijken nu een nieuwe inkomstenbron. Samen met schoenenfabrikant VanLier brengt de Spyker deze Limited Edition-schoen op de markt.













Het stappertje heeft een ledervoering en tricolor rubberzool. De logo’s van beide merken komen veelvuldig terug op de schoenen. De hak met het leren flapje doet mij eerlijk gezegd denken aan bowlingschoenen waar achterop de schoenmaat staat afgebeeld.

De prijs van de Spyker-schoenen

Hoe trots de twee merken ook zijn op de Nederlandse komaf, worden de schoenen gemaakt in Portugal. Je kunt een paar ‘VANLIER × Spyker Limited Edition’ alleen via de officiële kanalen bemachtigen als je een bestelling vooraf plaatst. Ergens in november 2026 beginnen de leveringen. Je betaalt voor een setje Spyker-schoenen 219,90 euro bij Van Lier. Dat wil zeggen dat je 6.821 paar schoenen kunt kopen van het geld van een C8 Preliator XXV .

Bedankt voor de tip, Roelof!

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