LOL: EV-rijder koelt huis met auto!

Als de nood hoog is, wordt de mens creatief. Dat bewees een Britse MG-bezitter onlangs tijdens een broeierige nacht. Je kent zulke nachten waarschijnlijk wel na afgelopen week. Toen de temperatuur in zijn slaapkamer steeg tot een ondraaglijke 32 graden Celsius, bedacht hij een even geniale als bizarre life hack: hij transformeerde zijn elektrische MG ZS EV in een mobiele airco voor zijn huis.

Zo gebruik je je auto als mobiele airco voor het huis

De Reddit -gebruiker deed een ontdekking in zijn garage: een flexibele afzuigslang met een diameter van 100 millimeter paste precies over de ronde ventilatieroosters van zijn elektrische MG. Hij parkeerde de auto strategisch, trok de slang door het raam naar binnen en zette de climate control van de EV aan. Het resultaat? ‘’Ik kon de woonkamer de hele nacht koelen tot 22 graden Celsius’’, schrijft Jimi-K-101 .

De volgende ochtend krabde de creatieveling zich echter achter de oren toen hij merkte dat de voorkant van de auto behoorlijk warm aanvoelde. Op Reddit vroeg hij zich af: “Kan dit eigenlijk kwaad voor mijn auto?”

Is je huiskamer koelen met een EV schadelijk?

Het korte antwoord: Nee, technisch gezien kan dit verrassend weinig kwaad. Anders dan bij een auto met een verbrandingsmotor heb je niet te maken met een lage oliedruk door urenlang stationair te draaien. Een EV kent het concept 'stationair draaien' niet: alleen de hoogspanningsbatterij levert stroom aan de elektrische airco-compressor. Dit levert nul mechanische slijtage op aan de aandrijflijn.

Er zijn wel een paar belangrijke kanttekeningen waar je airco koelt niet zozeer, maar verplaatst warmte. Om de lucht die via de slang naar binnen werd geblazen ijskoud te krijgen, moet de airco-compressor de onttrokken warmte ergens kwijt. Dat gebeurt via de condensor aan de voorkant van de auto. Omdat de auto stilstond en er geen rijwind was om de boel door te waaien, moesten de elektrische ventilatoren keihard werken om die warmte af te voeren. Dat verklaart de hitte onder de motorkap.

Een paar risico’s

Hoewel de aandrijflijn veilig is, is het systeem hier natuurlijk niet officieel voor ontworpen. Als je dus in plaats van een autocabine, een hele huiskamer wilt koelen moet het systeem onafgebroken op 100% van zijn vermogen draaien. Als het buiten zacht waait is dat prima, maar bij windstille, extreem hete nachten kan de compressor door het gebrek aan rijwind oververhit raken en in storing vliegen.

Daarnaast vindt ook je 12V-accu het waarschijnlijk niet zo prettig. De airco haalt namelijk niet stroom uit de grote tractiebatterij, maar uit dit accuutje dat ook in benzineauto’s zit. Als de auto niet in de 'ready'-stand staat (waarin de grote accu de kleine accu bijlaadt), trek je binnen een paar uur de startaccu leeg en staat je EV dood in de voortuin.

De conclusie: voor een keertje uit pure wanhoop is het een prima oplossing die de EV waarschijnlijk wel kan hebben. Maar wil je dit de hele zomer lang gaan doen? Koop dan gewoon een vaste airco voor je huis. Dat bespaart je EV een hoop onnodige zweetdruppels onder de motorkap.

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