Kwalificatie Britse GP 2026: pakt Hamilton weer pole (en crashbeelden!)?

In de sprintrace bleek Kimi Antonelli net wat sneller te zijn dan Lewis Hamilton. En dat terwijl de Ferrari van de Brit weer net iets sneller was in de kwalificatie voor de sprintrace. Weet Hamilton dit kunstje te kopiëren voor de hoofdrace of pakt iemand anders pole-position voor de GP van Groot-Brittannië 2026? Dit is wat je van de kwalificatiesessie moet weten!

Crash voor Russell!

Q1 blijkt het deel met crashes te zijn. George Russell schiet rechtdoor in de rechterknik Luffield. Na een minimale botsing met de muur kan Russell gewoon naar de pits rijden. ‘’Ik heb daar nog nooit blokkerende wielen gehad in mijn carrière’’, meldt Russell.

Crash bij 250+ km/u!

Aan het einde van het eerste deel gaat ook Franco Colapinto van de baan. Hij doet dit op spectaculairdere wijze. In de snelle S-bochten verliest de Argentijn alle grip en is machteloos als zijn Alpine over Silverstone stuitert. Het loopt gelukkig allemaal goed af.

Wie pakt pole?

Geen grote verrassingen voor de kanshebbers voor pole: Q3 bestaat uit de Mercedessen, Ferrari’s, Red Bulls, McLarens en VCARB’s. In dat laatste deel heeft George Russell geen antwoord op zijn teamgenoot. Ook Verstappen kan geen vuist maken. Hij noemt zijn Red Bull een ramp en hij is ervan onder de indruk hoe de auto alleen maar slechter en slechter wordt. Sterker nog, Verstappen wordt voor het eerst sinds 28 november 2025 verslagen door zijn teamgenoot!

Wie pakt dan pole? Natuurlijk zou ik bijna willen zeggen, Andrea Kimi Antonelli. De alleenheerser in de F1 zet zijn goede vorm door. Hij mag morgen vanaf de eerste plaats beginnen. Erachter zien we de beide Ferrari's, met Leclerc voor Hamilton. Morgen om 16:00 uur gaat de GP van Groot-Brittannië 2026 van start!



Pos Coureur Verschil met P1 1 Kimi Antonelli 1:28.111 2 Charles Leclerc +0.175 3 Lewis Hamilton +0.347 4 George Russell +0.370 5 Isack Hadjar +0.635 6 Lando Norris +0.766 7 Max Verstappen +0.782 8 Oscar Piastri +0.921 9 Arvid Lindblad +1.194 10 Liam Lawson +1.605

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