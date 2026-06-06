Wie pakt pole (en gaat dus winnen) in Monaco?

Volgens sommige F1-liefhebbers is de kwalificatiesessie voor de GP van Monaco de allerbeste sessie van het seizoen. Mens en machine worden nergens zo erg op de limiet getest als op deze 3,337 kilometer. En meer van dat soort clichés. Wie weet bij de kwalificatie voor de GP van Monaco 2026 de snelste ronde te noteren en daarmee een voorschot te nemen op de eindoverwinning? Je ziet het hier!

Q1

Ik neem aan dat je geen zin hebt in een tekst van duizend woorden waarin ik iedere ronde beschrijf. Vandaar dat ik hier enkel de hoogtepunten van de kwalificatiesessie met je deel. Zo gebeurt er in Q1 weinig bijzonders voor Monaco-begrippen. Dat, tot tweeënhalve minuut voor het einde van het eerste deel. Gabriel Bortoleto heeft in de chicane na de tunnel te scherp aangesneden. Zijn linkervoorwiel tikt de vangrail aan waardoor de stuurstang het begeeft en de Audi rechtdoor richting de volgende vangrail, maar raakt die net niet.

Q2

In deel twee gebeurt nog minder interessants dan in Q1. Toch blijft het genieten geblazen. Gek hè? Bekijk de beelden hieronder om een sfeerimpressie te krijgen. Overigens voldoet Ferrari nog niet aan de verwachting. Verstappen is de snelste in Q2 met een voorsprong van 0,2 seconden naar Antonelli. Leclerc en Hamilton vinden we op P4 en P6.













Q3

Door naar het toetje: het laatste deel van de ''mooiste F1-sessie van het jaar''. Na de eerste snelle rondes is Antonelli sneller dan Verstappen met een minimaal verschil van 0,001 seconde! Nog steeds komt Ferrari te kort, zij het met nog geen 0,2 seconden. Dit wordt dus alsnog erg spannend.

Leclerc begint aan het laatste deel en begint te toveren. Hij duikt 0,02 seconden onder de tijd van Antonelli en pakt de voorlopige pole. Leclerc is niet de enige die kan toveren. Max Verstappen is de volgende aan de beurt en haalt 0,2 seconden van de tijd van Leclerc af. Hamilton kan niet antwoorden, maar Antonelli wel! Die gaat er nog eens 0,04 seconden onder door voor pole-position.

Charles Leclerc heeft nog tijd over voor een extra rondje, maar kan die niet afmaken. In Tabac-corner heeft hij last van overstuur en raakt hard de vangrail met z'n rechterachterwiel. De lucht in de band verdwijnt, net als de mogelijkheid op pole-position in zijn thuisrace. Die gaat dus naar het supertalent Kimi Antonelli. Is dit de opmaat naar zijn vijfde overwinning op rij?

Uitslag kwalificatie GP van Monaco 2026

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